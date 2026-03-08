El mejor método para limpiar y desinfectar el celular sin rayarlo ni dañarlo

El celular se ha convertido en una de las herramientas más importantes en la vida cotidiana, ya que facilita la realización de diversas actividades tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Ante su uso constante, una de las principales preocupaciones de los usuarios es mantener estos dispositivos limpios, no solo para prolongar su vida útil, sino por razones de higiene personal.

Mantener el celular limpio y desinfectado es una práctica clave para evitar la acumulación de suciedad y microorganismos que pueden afectar la salud de las personas.

Además, realizar una limpieza periódica también contribuye a preservar el buen estado del dispositivo y a garantizar un funcionamiento adecuado a lo largo del tiempo.

Es importante utilizar materiales adecuados que no dañen las partes sensibles del teléfono. Foto: Getty Images

Para realizar esta tarea de forma segura, es importante utilizar materiales adecuados que no dañen las partes sensibles del teléfono. Entre los más recomendados se encuentra un paño de microfibra limpio y seco, alcohol isopropílico con una concentración del 70 % o superior, hisopos o palillos de madera, toallas de papel suaves y, de forma opcional, aire comprimido para eliminar suciedad en ranuras difíciles.

Asimismo, es importante evitar productos abrasivos, sustancias con cloro o telas que desprendan fibras, ya que podrían deteriorar la pantalla y otros componentes del dispositivo.

¿Cómo limpiarlo de manera efectiva y segura?

Antes de iniciar la limpieza del celular, marcas como Samsung recomiendan apagar el dispositivo, retirar la funda protectora o carcasa y desconectar todos los cables o accesorios. Luego, pasar un paño de microfibra seco sobre toda la superficie para eliminar el polvo acumulado.

Posteriormente, el paño puede humedecerse ligeramente con alcohol isopropílico para desinfectar la pantalla y la parte trasera del equipo, procurando evitar el contacto con puertos y aberturas.

La superficie de un teléfono puede albergar miles de microorganismos. Foto: Getty Images

Para retirar la suciedad en zonas difíciles, como la entrada de carga, los altavoces o el conector de audífonos, se puede utilizar un palillo de madera o aire comprimido.

Después de la limpieza, es importante dejar que el teléfono se seque al aire durante unos minutos y retirar cualquier resto de humedad con un paño limpio o una toalla de papel suave.

La funda también debe limpiarse por separado, mientras que el cargador debe desconectarse de la corriente antes de limpiarlo con un paño seco o ligeramente húmedo, asegurándose de que esté completamente seco antes de volver a usarlo.