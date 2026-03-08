Tecnología

El mejor método para limpiar y desinfectar el celular sin rayarlo ni dañarlo

Mantener el celular limpio y desinfectado ayuda a evitar la acumulación de suciedad y microorganismos que puedan afectar la salud de las personas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
8 de marzo de 2026, 9:43 p. m.
Realizar una limpieza periódica también contribuye a preservar el buen estado del dispositivo.
Realizar una limpieza periódica también contribuye a preservar el buen estado del dispositivo. Foto: Getty Images

El celular se ha convertido en una de las herramientas más importantes en la vida cotidiana, ya que facilita la realización de diversas actividades tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Ante su uso constante, una de las principales preocupaciones de los usuarios es mantener estos dispositivos limpios, no solo para prolongar su vida útil, sino por razones de higiene personal.

Mantener el celular limpio y desinfectado es una práctica clave para evitar la acumulación de suciedad y microorganismos que pueden afectar la salud de las personas.

Además, realizar una limpieza periódica también contribuye a preservar el buen estado del dispositivo y a garantizar un funcionamiento adecuado a lo largo del tiempo.

Tecnología

Si quiere evitar pagar más en la factura de energía, no desconecte este electrodoméstico en las noches

Tecnología

Los apellidos que podrían revelar ascendencia árabe: estudio identificó raíces que muchos desconocen

Tecnología

Advierten sobre nueva modalidad de estafa a través de mensajes de texto: así operan los delincuentes

Tecnología

Resultados de las elecciones en Colombia: así funciona la ‘app’ de la Registraduría para seguir el preconteo

Tecnología

Faltan pocas horas para ver una alineación de planetas en el cielo: hora exacta y cómo observarla

Tecnología

Apple Music lanza función que permitirá identificar contenido creado con inteligencia artificial

Tecnología

Científicos advierten que la Tierra podría experimentar cambios en el futuro que provocarían extinciones masivas

Tecnología

¿Por qué aparecen en WhatsApp contactos que ya eliminó? Así de fácil y rápido puede hacer que desaparezcan de la aplicación

Tecnología

Dejar el celular cargando toda la noche: el detalle clave que muchos no consideran y puede dañar la batería

Tecnología

¿Adiós al control remoto? El nuevo sistema que permitirá manejar el televisor sin necesidad de tocar un solo botón

Es importante utilizar materiales adecuados que no dañen las partes sensibles del teléfono.
Es importante utilizar materiales adecuados que no dañen las partes sensibles del teléfono. Foto: Getty Images

Para realizar esta tarea de forma segura, es importante utilizar materiales adecuados que no dañen las partes sensibles del teléfono. Entre los más recomendados se encuentra un paño de microfibra limpio y seco, alcohol isopropílico con una concentración del 70 % o superior, hisopos o palillos de madera, toallas de papel suaves y, de forma opcional, aire comprimido para eliminar suciedad en ranuras difíciles.

Asimismo, es importante evitar productos abrasivos, sustancias con cloro o telas que desprendan fibras, ya que podrían deteriorar la pantalla y otros componentes del dispositivo.

Antes de instalar una aplicación, revise si cumple con estos requisitos para evitar que roben todas sus cuentas bancarias

¿Cómo limpiarlo de manera efectiva y segura?

Antes de iniciar la limpieza del celular, marcas como Samsung recomiendan apagar el dispositivo, retirar la funda protectora o carcasa y desconectar todos los cables o accesorios. Luego, pasar un paño de microfibra seco sobre toda la superficie para eliminar el polvo acumulado.

Posteriormente, el paño puede humedecerse ligeramente con alcohol isopropílico para desinfectar la pantalla y la parte trasera del equipo, procurando evitar el contacto con puertos y aberturas.

La superficie de un teléfono puede albergar miles de microorganismos.
La superficie de un teléfono puede albergar miles de microorganismos. Foto: Getty Images

Para retirar la suciedad en zonas difíciles, como la entrada de carga, los altavoces o el conector de audífonos, se puede utilizar un palillo de madera o aire comprimido.

Después de la limpieza, es importante dejar que el teléfono se seque al aire durante unos minutos y retirar cualquier resto de humedad con un paño limpio o una toalla de papel suave.

La funda también debe limpiarse por separado, mientras que el cargador debe desconectarse de la corriente antes de limpiarlo con un paño seco o ligeramente húmedo, asegurándose de que esté completamente seco antes de volver a usarlo.

Más de Tecnología

Un aumento en el consumo de energía puede afectar el bolsillo drásticamente.

Si quiere evitar pagar más en la factura de energía, no desconecte este electrodoméstico en las noches

Apellidos con posible origen árabe.

Los apellidos que podrían revelar ascendencia árabe: estudio identificó raíces que muchos desconocen

Mensajes que prometen pagos o beneficios suelen ocultar intentos de estafa.

Advierten sobre nueva modalidad de estafa a través de mensajes de texto: así operan los delincuentes

La plataforma digital facilita la consulta de puestos, candidatos y resultados en tiempo real.

Resultados de las elecciones en Colombia: así funciona la ‘app’ de la Registraduría para seguir el preconteo

ALINEACIÓN PLANETARIA - PLANETAS - SISTEMA SOLAR

Faltan pocas horas para ver una alineación de planetas en el cielo: hora exacta y cómo observarla

Función de Apple Music que desactivar para ahorrar batería y datos.

Apple Music lanza función que permitirá identificar contenido creado con inteligencia artificial

La superficie de la Tierra está fragmentada en grandes placas tectónicas que se desplazan lentamente sobre el manto.

Científicos advierten que la Tierra podría experimentar cambios en el futuro que provocarían extinciones masivas

Esta nueva versión del asistente de IA combina mejoras en razonamiento, programación y automatización de flujos de trabajo como agente.

OpenAI presenta GPT-5.4: el modelo de inteligencia artificial que puede ejecutar tareas complejas sin intervención del usuario

El consumo de energía de la nevera puede verse afectado por hábitos cotidianos aparentemente pequeños.

El orden de los alimentos en la nevera sí influye en el consumo de energía: cómo organizarlos para evitar pagar más en la factura

Noticias Destacadas