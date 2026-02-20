¿Por qué el cable del cargador siempre se daña en el mismo punto? Trucos para protegerlo y evitar riesgos eléctricos

Aunque los dispositivos actuales están diseñados con tecnología avanzada que les permite durar muchos años, su vida útil depende en gran medida del cuidado que les den los usuarios. De lo contrario, es muy probable que sufran daños que, con el tiempo, pasen factura y afecten directamente su funcionamiento.

Un ejemplo común son los celulares. Cuando se caen o reciben golpes fuertes, tanto sus componentes externos como internos pueden deteriorarse más rápido de lo que se piensa. Lo mismo ocurre con los cargadores, especialmente con el cable, que suele desgastarse con el uso.

La razón por la que el cable del cargador se rompe siempre en el mismo lugar

Uno de los daños más frecuentes aparece en los extremos del cable, justo en la zona que lo une con el conector. Según explican expertos, esto se debe a la presión constante que se genera durante la carga, especialmente cuando el dispositivo se utiliza en posiciones que obligan al cable a doblarse. Con el tiempo, esta tensión termina afectando el recubrimiento.

Un cable dañado deja expuestos los conductores internos, lo que puede provocar descargas eléctricas. Foto: Getty Images

A esto se suma que, si no se tienen los cuidados adecuados, el desgaste puede avanzar hasta que el cable se vuelva inservible o incluso peligroso. De acuerdo con equinux.com, usar un cargador en mal estado implica varios riesgos. Por ejemplo, puede dañar los equipos electrónicos, ya que la intensidad de carga puede volverse inestable o provocar sobrecalentamientos que, en casos extremos, podrían desencadenar incendios.

Además, un cable deteriorado representa un riesgo directo para las personas. Si el recubrimiento se rompe y deja los cables expuestos, existe la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, quemaduras o incluso accidentes graves. Este peligro es mayor para niños y mascotas, que son más vulnerables.

En muchos casos, estos daños se originan por malas prácticas, como doblar o estirar los cables en ángulos extremos, desconectarlos tirando del cable en lugar del conector o utilizar cargadores de baja calidad. Para prevenir accidentes, es fundamental manipularlos correctamente y optar por productos certificados.

El cargador del celular no se debe ubicar en zonas inflamables. Foto: Getty Images

Sin embargo, existen algunas soluciones para prolongar la vida útil de un cable antes de que se rompa por completo. Una opción sencilla es colocar un resorte metálico en la zona más afectada para reducir la tensión. También se puede cubrir el área dañada con cinta de silicona, que actúa como aislante.

Como alternativa más duradera, se recomienda usar un tubo termorretráctil, que se ajusta al aplicar calor y refuerza la parte afectada. En casos de emergencia, también se puede envolver la zona con tela (preferiblemente de nylon) para una solución temporal.