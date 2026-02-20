Tecnología

¿Por qué el cable del cargador siempre se daña en el mismo punto? Trucos para protegerlo y evitar riesgos eléctricos

El uso de cargadores en mal estado no solo pone en riesgo a las personas, sino también a los dispositivos electrónicos.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
20 de febrero de 2026, 7:21 a. m.
Uno de los mayores peligros de utilizar cargadores con cables rotos es el riesgo de incendio.
Uno de los mayores peligros de utilizar cargadores con cables rotos es el riesgo de incendio. Foto: Getty Images

Aunque los dispositivos actuales están diseñados con tecnología avanzada que les permite durar muchos años, su vida útil depende en gran medida del cuidado que les den los usuarios. De lo contrario, es muy probable que sufran daños que, con el tiempo, pasen factura y afecten directamente su funcionamiento.

Un ejemplo común son los celulares. Cuando se caen o reciben golpes fuertes, tanto sus componentes externos como internos pueden deteriorarse más rápido de lo que se piensa. Lo mismo ocurre con los cargadores, especialmente con el cable, que suele desgastarse con el uso.

La razón por la que el cable del cargador se rompe siempre en el mismo lugar

Uno de los daños más frecuentes aparece en los extremos del cable, justo en la zona que lo une con el conector. Según explican expertos, esto se debe a la presión constante que se genera durante la carga, especialmente cuando el dispositivo se utiliza en posiciones que obligan al cable a doblarse. Con el tiempo, esta tensión termina afectando el recubrimiento.

Un cable dañado deja expuestos los conductores internos, lo que puede provocar descargas eléctricas.
Un cable dañado deja expuestos los conductores internos, lo que puede provocar descargas eléctricas. Foto: Getty Images

A esto se suma que, si no se tienen los cuidados adecuados, el desgaste puede avanzar hasta que el cable se vuelva inservible o incluso peligroso. De acuerdo con equinux.com, usar un cargador en mal estado implica varios riesgos. Por ejemplo, puede dañar los equipos electrónicos, ya que la intensidad de carga puede volverse inestable o provocar sobrecalentamientos que, en casos extremos, podrían desencadenar incendios.

Tecnología

Llegar a un grupo de WhatsApp ya no será un problema: la función que pone al día a los nuevos miembros automáticamente

Tecnología

Por primera vez en la historia apareció un tiburón en el océano Antártico: científicos señalaron 2 hipótesis

Tecnología

Presidente Donald Trump ordena publicar toda información oficial relacionada con vida extraterrestre, FANI y OVNI

Tecnología

Oficial: Nasa confirma que hasta 15.000 asteroides gigantes podrían impactar en la Tierra y destruir ciudades enteras

Tecnología

Starlink provocó sustos en el cielo: video captó cómo se presencia la tecnología de internet satelital

Tecnología

‘Los Simpson’: el episodio que se adelantó a los ‘Therian’

Tecnología

Astrónomos de la NASA explican el origen de los objetos espaciales con forma de muñeco de nieve

Tecnología

Revise este detalle clave del cable HDMI de su televisor para evitar una mala experiencia al momento de conectarlo

Tecnología

Para qué sirven los dos agujeros en las clavijas de los enchufes eléctricos y por qué no debe ignorarlos

Tecnología

Si su wifi se satura en casa, revise el router: podría estar frenando su internet sin saberlo

Para qué sirven los dos agujeros en las clavijas de los enchufes eléctricos y por qué no debe ignorarlos

Además, un cable deteriorado representa un riesgo directo para las personas. Si el recubrimiento se rompe y deja los cables expuestos, existe la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, quemaduras o incluso accidentes graves. Este peligro es mayor para niños y mascotas, que son más vulnerables.

En muchos casos, estos daños se originan por malas prácticas, como doblar o estirar los cables en ángulos extremos, desconectarlos tirando del cable en lugar del conector o utilizar cargadores de baja calidad. Para prevenir accidentes, es fundamental manipularlos correctamente y optar por productos certificados.

El cargador del celular no se debe ubicar en zonas inflamables.
El cargador del celular no se debe ubicar en zonas inflamables. Foto: Getty Images

Sin embargo, existen algunas soluciones para prolongar la vida útil de un cable antes de que se rompa por completo. Una opción sencilla es colocar un resorte metálico en la zona más afectada para reducir la tensión. También se puede cubrir el área dañada con cinta de silicona, que actúa como aislante.

Como alternativa más duradera, se recomienda usar un tubo termorretráctil, que se ajusta al aplicar calor y refuerza la parte afectada. En casos de emergencia, también se puede envolver la zona con tela (preferiblemente de nylon) para una solución temporal.

Más de Tecnología

Contar con un servicio estable es esencial para mantener la productividad, el entretenimiento y la comunicación sin interrupciones.

Internet satelital Starlink en segundos: esta es la forma correcta de registrarse y activar el servicio en su celular

Creativo Getty

Llegar a un grupo de WhatsApp ya no será un problema: la función que pone al día a los nuevos miembros automáticamente

Un tiburón de hasta cuatro metros apareció en una zona considerada inhóspita para la especie.

Por primera vez en la historia apareció un tiburón en el océano Antártico: científicos señalaron 2 hipótesis

El Gobierno de Estados Unidos comenzará a liberar información relacionada con FANI y reportes de objetos voladores no identificados.

Presidente Donald Trump ordena publicar toda información oficial relacionada con vida extraterrestre, FANI y OVNI

Expertos advierten que la detección temprana es la principal herramienta de defensa.

Oficial: Nasa confirma que hasta 15.000 asteroides gigantes podrían impactar en la Tierra y destruir ciudades enteras

Durante algunos minutos, una hilera resplandeciente fue visible a simple vista antes de desaparecer en el horizonte.

Starlink provocó sustos en el cielo: video captó cómo se presencia la tecnología de internet satelital

La viralización reabre el debate sobre las supuestas predicciones de Los Simpson.

‘Los Simpson’: el episodio que se adelantó a los ‘Therian’

¿Por qué algunos objetos en el espacio parecen muñecos de nieve? Astrónomos lo aclaran.

Astrónomos de la NASA explican el origen de los objetos espaciales con forma de muñeco de nieve

La exclusión puede tardar hasta un mes en hacerse efectiva.

Deje de rechazar las molestas llamadas spam: esta es la forma correcta de frenarlas para siempre

Noticias Destacadas