Si quiere evitar pagar más en la factura de energía, no desconecte este electrodoméstico en las noches

Los electrodomésticos son dispositivos creados para simplificar las labores del hogar y hacer más cómoda la vida diaria.

Aparatos como la lavadora, la nevera o el microondas, así como otros más modernos con tecnología inteligente, ayudan a realizar tareas como cocinar, limpiar o conservar alimentos de forma más rápida y eficiente.

En muchos hogares es común desconectar algunos de estos equipos cuando no están en uso. Esta práctica suele adoptarse por motivos de seguridad o con la intención de reducir el consumo de energía eléctrica.

El ‘devorador’ de energía: este es el electrodoméstico que más dispara el consumo en casa con solo unas horas de uso

Sin embargo, aplicar esta medida a todos los aparatos no siempre es conveniente. En algunos casos, como el de la nevera, apagarla durante la noche para ahorrar luz podría resultar en una decisión poco acertada, ya que afecta su funcionamiento y la adecuada conservación de los alimentos.

Expertos explican que, al volver a encenderla después de haberla desconectado, el sistema de refrigeración debe trabajar con mayor intensidad para recuperar la temperatura ideal en su interior, lo que podría generar un esfuerzo adicional en el equipo.

La temperatura juega un papel clave en el consumo de energía del hogar. Foto: Creada con inteligencia artificial

Cuando la nevera se apaga por completo y luego se vuelve a encender, el compreso debe trabajar con mayor intensidad para recuperar la temperatura adecuada en su interior.

Este esfuerzo adicional podría generar un consumo de energía más alto del esperado y, con el tiempo, provocar un desgaste prematuro en el equipo.

De acuerdo con la experta Mirang Won, de LG Electronics, citada por El Heraldo, desconectar este electrodoméstico durante la noche no representa un verdadero ahorro. Por el contrario, podría aumentar el gasto eléctrico y afectar gradualmente su funcionamiento interno.

El consumo fantasma es uno de los mayores causantes del incremento en el consumo de energía. Foto: Getty Images

La experta explica que la nevera no permanece trabajando todo el tiempo. Su motor se activa únicamente cuando detecta que la temperatura interna sube, encendiendo el compresor para enfriar y apagándolo nuevamente cuando alcanza el nivel adecuado.

Los refrigeradores actuales están diseñados para operar con estos ciclos automáticos gracias a sus termostatos. Este sistema permite mantener el frío sin consumir energía de manera constante.

Al desenchufar el aparato, ese equilibrio se rompe y el motor debe esforzarse más al reiniciarse, lo que reduciría su eficiencia y podría acelerar el desgaste del sistema de refrigeración.

Los electrodomésticos de su casa que pueden originar un devastador incendio si ignora este detalle al momento de usarlos

Dado que la nevera y el congelador pueden representar cerca del 30 % del consumo de electricidad en un hogar, es clave utilizarlos de manera adecuada y evitar desconectarlos, salvo en situaciones realmente necesarias.

Además del posible aumento en la factura de energía, apagar el refrigerador también podría afectar la seguridad de los alimentos. Mientras el aparato permanece desconectado, los productos guardados pueden alcanzar temperaturas poco seguras para su conservación.

Esto ocurre especialmente con carnes, lácteos y otros alimentos perecederos, que requieren mantenerse a bajas temperaturas para evitar su deterioro. Cuando la cadena de frío se interrumpe, se crea un ambiente propicio para la proliferación de bacterias que pueden resultar perjudiciales para la salud.