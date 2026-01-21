El momento en que debe reiniciar su celular: la razón por la que los expertos recomiendan no evitarlo

Reiniciar el celular suele verse como una acción que no siempre útil, pero sí cuando la pantalla se congela o una aplicación deja de responder, ignorando una función que va más allá.

Especialistas han señalado que reiniciar el dispositivo con regularidad es una práctica sencilla que puede traer beneficios importantes.

Un gesto simple que ayuda a proteger la información

Expertos han indicado que diferentes aplicaciones que operan sin permiso del usuario funcionan en segundo plano y necesitan tiempo para poder mantenerse activos.

Con la acción de reiniciar el dispositivo, esos procesos se interrumpen de manera automática, esto no significa que el celular quede blindado frente a cualquier amenaza, pero sí añade una capa adicional de protección.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) señala que para ciertos tipos de software malicioso, este corte repentino dificulta su funcionamiento y limita la posibilidad de recopilar datos sensibles como ubicaciones, contraseñas o hábitos de uso.

Reiniciar el teléfono permite cortar de forma inmediata procesos ocultos que operan sin que el usuario lo note. Foto: Getty Images

Algunos especialistas incluso señalan que hacerlo a diario puede convertirse en una barrera sencilla pero efectiva frente a intentos de espionaje digital, especialmente en teléfonos que se usan para redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones bancarias.

Rendimiento y estabilidad también salen beneficiados

Más allá de la seguridad, el rendimiento del celular es otro de los puntos que se ve favorecido. Con el uso continuo, es común que aplicaciones queden abiertas sin que el usuario lo note, consumiendo memoria y recursos. Con el paso de los días, esto puede traducirse en lentitud, cierres inesperados o fallos generales del sistema.

Aplicaciones que permanecen activas consumen recursos y terminan impactando el desempeño del dispositivo. Foto: Getty Images

Fabricantes como Samsung han señalado que reiniciar el equipo de forma periódica ayuda a prevenir este tipo de inconvenientes. Según la compañía, muchos problemas habituales se solucionan con un simple apagado y encendido, sin necesidad de acudir a un servicio técnico o realizar ajustes más complejos.

En ese sentido, el reinicio actúa como una especie de “pausa” para el sistema, permitiéndole reorganizar procesos y comenzar de nuevo en mejores condiciones. Para el usuario promedio, esto se traduce en un celular más fluido y estable.