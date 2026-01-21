Tecnología

El momento en que debe reiniciar su celular: la razón por la que los expertos recomiendan no evitarlo

Reiniciar el celular con frecuencia puede prevenir fallas antes de que se vuelvan evidentes.

David Alejandro Rojas García

22 de enero de 2026, 1:42 a. m.
Especialistas señalan que muchos procesos activos en el teléfono pasan desapercibidos para el usuario.
Especialistas señalan que muchos procesos activos en el teléfono pasan desapercibidos para el usuario. Foto: Getty Images

Reiniciar el celular suele verse como una acción que no siempre útil, pero sí cuando la pantalla se congela o una aplicación deja de responder, ignorando una función que va más allá.

Especialistas han señalado que reiniciar el dispositivo con regularidad es una práctica sencilla que puede traer beneficios importantes.

Un gesto simple que ayuda a proteger la información

Expertos han indicado que diferentes aplicaciones que operan sin permiso del usuario funcionan en segundo plano y necesitan tiempo para poder mantenerse activos.

Con la acción de reiniciar el dispositivo, esos procesos se interrumpen de manera automática, esto no significa que el celular quede blindado frente a cualquier amenaza, pero sí añade una capa adicional de protección.

Noticias Destacadas