Si su celular se apaga de forma inesperada, estos son los principales motivos que podrían estar causando la interrupción

Los apagones inesperados pueden deberse a distintos factores que conviene identificar para garantizar un funcionamiento confiable del dispositivo.

Redacción Tecnología
19 de enero de 2026, 10:03 p. m.
Estas situaciones podrían quitarle al equipo una fluidez en su funcionamiento diario.
Estas situaciones podrían quitarle al equipo una fluidez en su funcionamiento diario. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

Pocas situaciones resultan tan frustrantes como que un celular se apague sin previo aviso. Esto puede suceder en plena llamada de trabajo, durante una reunión virtual o incluso mientras se disfruta de memes en redes sociales. Ese apagón inesperado interrumpe el ritmo del día y termina afectando tanto la productividad como los momentos de entretenimiento.

El truco contra el spam telefónico: por qué responder es mejor que rechazar

Para muchas personas, que el teléfono se apague de forma repentina puede parecer una falla inesperada. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de una respuesta del propio dispositivo, que está programado para protegerse cuando detecta un alto consumo de recursos, desgaste de la batería o un aumento de la temperatura. Ante estas condiciones, el sistema se apaga automáticamente para prevenir daños y preservar el rendimiento del equipo a largo plazo.

Más allá de la molestia que generan estos apagones, existen motivos habituales que explican por qué suceden. Reconocerlos permite entender mejor el comportamiento del dispositivo y, en muchos casos, aplicar soluciones sencillas para que no se repita.

Este proceso suele pasar desapercibido y provoca que la memoria del teléfono se reduzca con rapidez.
El sistema se apaga automáticamente para prevenir daños y preservar el rendimiento del equipo a largo plazo. Foto: Getty Images

Factores frecuentes que podrían estar provocando el apagón del celular

  • Batería deteriorada: Con el paso del tiempo, las baterías pierden capacidad y estabilidad, lo que puede provocar que los smartphones se apaguen inesperadamente. Este desgaste se acelera con ciclos de carga incompletos, el uso de cargadores no certificados o mantener el dispositivo conectado por largos periodos.

Por fortuna, ante este desafío, existen celulares, como el V60 Lite 5G, de Vivo, o el POCO X7 Pro, de Xiaomi, con funciones que aseguran energía constante y un desempeño confiable, incluso en jornadas exigentes.

Samsung y otras marcas recomiendan desconectar el equipo antes de alcanzar la carga completa.
Cargar el celular hasta el 100% no siempre es la mejor opción, advierten expertos. Foto: Getty Images
  • Sobrecalentamiento del equipo: El uso intensivo de aplicaciones, la exposición prolongada al sol o la falta de ventilación pueden elevar la temperatura interna del celular. Cuando esto ocurre, el sistema se apaga automáticamente para proteger sus componentes y evitar daños mayores.
  • Consumo excesivo de recursos: Cuando varias aplicaciones demandan memoria y procesamiento al mismo tiempo, el sistema puede saturarse y apagarse para proteger su estabilidad. Este tipo de sobrecarga ocurre con frecuencia en juegos exigentes, como Call Of Duty, videollamadas prolongadas o al ejecutar múltiples tareas en paralelo.
Regla del 20/80 en celulares: la técnica efectiva para proteger la batería y evitar que se dañe más rápido
  • Actualizaciones de software: Un celular no depende únicamente de la batería o del procesador; también requiere mantenerse actualizado tanto en el sistema operativo como en las aplicaciones. Cuando estas actualizaciones se descuidan, pueden surgir incompatibilidades que afectan la estabilidad del equipo y, en algunos casos, provocan apagados inesperados.

