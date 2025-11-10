¿Por qué se debe activar el modo avión durante un vuelo? Una piloto revela la verdadera razón

Activar el modo avión es una de esas instrucciones que todos los pasajeros escuchan antes del despegue, aunque pocos se detienen a pensar por qué es realmente necesaria. A pesar de que forma parte del protocolo de vuelo desde hace años, sigue generando dudas, comentarios e incluso incredulidad entre algunos viajeros.

La piloto española Savina Paül lo explicó en el pódcast Supersónicos Anónimos, donde detalló por qué se solicita activar el modo avión y cuáles son los riesgos de no hacerlo.

Un solo móvil encendido no genera problemas, pero cientos al mismo tiempo pueden provocar interferencias. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué pasa si no se activa el modo avión durante el vuelo?

Según Paül, mantener el móvil encendido puede provocar interferencias en los sistemas de la aeronave, especialmente cuando hay muchos dispositivos sin modo avión al mismo tiempo.

“Un móvil encendido no hace nada, pero 300 móviles de golpe sí”, advirtió la piloto, quien aprovechó para pedir a los pasajeros que siempre sigan las indicaciones de la tripulación.

La aviadora aclaró que estas interferencias son más probables en maniobras delicadas como los aterrizajes automáticos —conocidos como categoría 3 o autoland—, en los que el avión depende totalmente de sus sistemas automáticos para descender y tocar pista con seguridad.

¿Cuándo se puede desactivar el modo avión?

La mujer también respondió a una de las dudas más frecuentes: ¿Cuándo es seguro desactivar el modo avión? Explica que, cuando el avión toca tierra, muchos pasajeros encienden el móvil de inmediato, lo que provoca que la luz de advertencia Master Caution —un indicador en la cabina— se encienda y apague repetidamente. Los pilotos denominan este comportamiento “espurio”, ya que distrae y puede generar alertas innecesarias.

Estas interferencias pueden afectar los sistemas de navegación y comunicación del avión. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por ello, para evitar este tipo de distracciones y no poner en peligro a nadie, es conveniente esperar a que la tripulación de señal para ello. Un simple gesto de paciencia que puede contribuir a mantener la seguridad y el orden dentro de la cabina.