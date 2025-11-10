Suscribirse

Tecnología

¿Por qué se debe activar el modo avión durante un vuelo? Una piloto revela la verdadera razón

El modo avión es una instrucción habitual en los vuelos, pero muchos pasajeros no saben realmente por qué se solicita.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
10 de noviembre de 2025, 1:13 p. m.
Piloto revela cómo el móvil puede interferir con los sistemas del avión.
Piloto revela cómo el móvil puede interferir con los sistemas del avión. | Foto: Getty Images

Activar el modo avión es una de esas instrucciones que todos los pasajeros escuchan antes del despegue, aunque pocos se detienen a pensar por qué es realmente necesaria. A pesar de que forma parte del protocolo de vuelo desde hace años, sigue generando dudas, comentarios e incluso incredulidad entre algunos viajeros.

La piloto española Savina Paül lo explicó en el pódcast Supersónicos Anónimos, donde detalló por qué se solicita activar el modo avión y cuáles son los riesgos de no hacerlo.

Modo avión - Imagen de referencia
Un solo móvil encendido no genera problemas, pero cientos al mismo tiempo pueden provocar interferencias. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué pasa si no se activa el modo avión durante el vuelo?

Según Paül, mantener el móvil encendido puede provocar interferencias en los sistemas de la aeronave, especialmente cuando hay muchos dispositivos sin modo avión al mismo tiempo.

“Un móvil encendido no hace nada, pero 300 móviles de golpe sí”, advirtió la piloto, quien aprovechó para pedir a los pasajeros que siempre sigan las indicaciones de la tripulación.

Contexto: Hasta 20% de efectividad puede ganar su celular si al ponerlo a cargar presiona este botón

La aviadora aclaró que estas interferencias son más probables en maniobras delicadas como los aterrizajes automáticos —conocidos como categoría 3 o autoland—, en los que el avión depende totalmente de sus sistemas automáticos para descender y tocar pista con seguridad.

¿Cuándo se puede desactivar el modo avión?

La mujer también respondió a una de las dudas más frecuentes: ¿Cuándo es seguro desactivar el modo avión? Explica que, cuando el avión toca tierra, muchos pasajeros encienden el móvil de inmediato, lo que provoca que la luz de advertencia Master Caution —un indicador en la cabina— se encienda y apague repetidamente. Los pilotos denominan este comportamiento “espurio”, ya que distrae y puede generar alertas innecesarias.

Muchas personas desconocen por qué se solicita que se active este modo.
Estas interferencias pueden afectar los sistemas de navegación y comunicación del avión. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por ello, para evitar este tipo de distracciones y no poner en peligro a nadie, es conveniente esperar a que la tripulación de señal para ello. Un simple gesto de paciencia que puede contribuir a mantener la seguridad y el orden dentro de la cabina.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicolás Petro se apropió de 111 millones de pesos por su “actuar criminal” en el desvío de contratos

2. EE. UU. lanza una ofensiva contra el abuso de visados H-1B: más de 170 empresas bajo investigación

3. Inadmitido en Medellín ciudadano estadounidense con antecedentes por delitos sexuales

4. Hubo un “acuerdo corrupto”: la Fiscalía reveló que Nicolás Petro se quedó con recursos de la Gobernación del Atlántico

5. Quién es Bernie Moreno, el senador de EE. UU. que Gustavo Petro señala por un supuesto complot

LEER MENOS

Noticias relacionadas

modo aviónCelularvuelo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.