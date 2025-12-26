Tecnología

El truco para reconocer un cargador de carga rápida que no sobrecaliente ni dañe su celular

Al combinarse, estos valores determinan la energía real que recibe el teléfono, garantizando una carga eficiente y segura.

Redacción Tecnología
26 de diciembre de 2025, 6:59 p. m.
Los cargadores piratas pueden afectar el funcionamiento general del celular.
Ante el uso constante de los dispositivos móviles, la velocidad de carga se ha convertido en un factor determinante para los usuarios. Con el aumento de aplicaciones, juegos y contenido multimedia, nadie quiere esperar horas para que su teléfono alcance un nivel adecuado de batería.

Celular lleno de polvo y manchas: así puede limpiarlo fácilmente con un sencillo elemento casero

Sin embargo, pocos saben que en el cargador del celular se encuentran números que revelan si su dispositivo se está cargando rápidamente o no. De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, los usuarios pueden identificar dos cifras que indicarían si la carga se realiza de manera rápida y conforme a lo anunciado: el voltaje y el amperaje.

En todos los cargadores certificados se pueden encontrar dos medidas clave: los voltios (V) y los amperios (A). El voltaje refleja la diferencia de potencial eléctrico que empuja la corriente hacia el dispositivo, mientras que el amperaje determina la cantidad de corriente que efectivamente fluye.

Especialistas identifican causa principal de porcentajes falsos en pantallas de smartphones.
Profesionales descubren método para sincronizar indicadores de energía en celulares. Foto: Getty Images

Estos dos valores, al combinarse, determinan la cantidad real de energía que llega al teléfono, estableciendo así la potencia efectiva que el dispositivo recibe y asegurando que la batería se cargue de manera eficiente y segura.

La potencia que finalmente llega al celular, expresada en vatios (W), se obtiene multiplicando voltaje por amperaje. Por ejemplo, un cargador tradicional con salida de 5 V y 1 A proporciona una potencia de 5 W, suficiente para la carga básica de modelos antiguos, pero limitada para los dispositivos actuales que demandan mayor energía.

Se deben usar cargadores originales o certificados para garantizar una vida útil larga.
En comparación, un cargador de carga rápida de 9 V y 2 A alcanza 18 W, mientras que un adaptador más avanzado que indique 10 V y 4 A entrega 40 W, ofreciendo tiempos de recarga significativamente menores. Desmitificando la idea de que la carga rápida mantiene un flujo máximo constante durante todo el proceso, ya que en realidad la intensidad varía según las necesidades del dispositivo y su batería.

A medida que la batería se acerca a su capacidad máxima, el sistema de carga regula automáticamente la intensidad para prevenir la saturación y el sobrecalentamiento. Por esta razón, el último tramo de carga, entre el 80% y el 100%, se realiza a una velocidad significativamente menor, garantizando la seguridad del dispositivo y prolongando la vida útil de la batería.

Si su Gmail está lleno de correos spam, haga este truco para limpiar la bandeja de entrada sin borrar mensajes importantes

La principal limitación para la rapidez de la recarga es la temperatura. A mayor potencia suministrada, se genera más calor debido a la resistencia interna de los componentes electrónicos. Estas altas temperaturas aceleran el desgaste de las baterías de iones de litio, alterando su química interna y disminuyendo gradualmente su capacidad de almacenamiento a largo plazo.

