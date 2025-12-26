HDMI vs. DisplayPort: en qué se diferencian y cuál es la mejor opción para la transmisión de contenido

Los cables HDMI han ganado popularidad gracias a su eficiencia y practicidad, ya que permiten transmitir audio y video digital de alta calidad a través de un solo cable. Esto no solo simplifica las conexiones, sino que también mejora el rendimiento de los equipos.
Gracias a esta tecnología es posible, por ejemplo, conectar un televisor a una consola de videojuegos, un computador portátil a un monitor, un reproductor de streaming a una pantalla o un sistema de cine en casa a un amplificador de sonido.
Su uso se ha vuelto prácticamente indispensable porque ofrecen una conexión más eficiente, cómoda y de mayor calidad frente a sistemas más antiguos como los cables RCA o VGA. Al transmitir la señal de forma digital, reducen la pérdida de información y minimizan las interferencias, lo que se traduce en imágenes más nítidas y un sonido más claro.
No obstante, con el paso del tiempo han surgido nuevas tecnologías, más avanzadas y adaptadas a las necesidades actuales, como es el caso del DisplayPort. Ante este escenario, surge la pregunta: ¿cuál es mejor y cuáles son sus principales diferencias?
El DisplayPort es un estándar de conexión digital diseñado para transmitir audio y video de alta calidad entre dispositivos electrónicos. Se utiliza principalmente para conectar computadores, portátiles y tarjetas gráficas a monitores, pantallas o proyectores, ofreciendo un alto rendimiento y una gran estabilidad de imagen.
Según Xataka, se trata de un estándar alternativo al HDMI, desarrollado entre 2006 y 2007, que se distingue por su conector asimétrico. Aunque es compatible con menos dispositivos, ofrece prestaciones superiores y destaca por su compatibilidad con puertos USB tipo C, lo que lo posiciona como una evolución del HDMI.
Al igual que HDMI, DisplayPort cuenta con varias versiones. La más reciente es la 2.0, que ofrece un ancho de banda de 77,4 Gbit/s y permite resoluciones de hasta 8K con HDR a 60 Hz, 4K a 144 Hz y la conexión de dos monitores 5K a 60 Hz.
Incluso soporta resoluciones futuras como 16K a 60 Hz. Además, incorpora protección anticopia DPCP con cifrado AES de 128 bits y utiliza un conector de 20 pines con sistema de bloqueo para evitar desconexiones accidentales.
En términos generales, HDMI y DisplayPort se diferencian principalmente por su diseño físico y su alcance. HDMI cuenta con un conector simétrico y es el más extendido en todo tipo de dispositivos, mientras que DisplayPort presenta una forma asimétrica y está más orientado al ámbito informático y profesional.
En sus versiones más recientes, HDMI 2.1 ofrece un ancho de banda de hasta 48 Gbps y ya se emplea en televisores con resolución 8K. Por su parte, DisplayPort 2.0 alcanza los 77,4 Gbps, lo que le permite manejar resoluciones más altas y configuraciones con múltiples monitores de manera más eficiente.
Aunque DisplayPort destaca en entornos profesionales y configuraciones multimonitor, ambos estándares son compatibles con versiones anteriores, cubren las necesidades de la mayoría de las pantallas actuales y se consideran tecnologías complementarias, incluso para usos exigentes como el gaming.