El cable HDMI de alta calidad que debería instalar ahora mismo para mejorar por completo la imagen y el sonido de su televisor

Con la llegada de formatos cada vez más exigentes, como el 4K y el 8K, el cable HDMI dejó de ser un accesorio secundario para convertirse en un componente esencial.

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

Periodista en Semana

2 de diciembre de 2025, 12:24 p. m.
Con los años, el HDMI ha evolucionado para adaptarse a nuevas tecnologías.
Con los años, el HDMI ha evolucionado para adaptarse a nuevas tecnologías.

Tener un televisor en casa se ha vuelto indispensable para muchos, ya sea en la sala de estar o en la habitación. Ver películas o series es el pasatiempo favorito de gran parte de las personas hoy en día, aunque otros prefieren usarlo para jugar en línea o simplemente escuchar música. Todo depende de los gustos de cada individuo.

Más allá del uso que se le dé, hay algo que hoy destaca más que nunca: la calidad de imagen y sonido. Para la mayoría, estos son factores fundamentales para disfrutar una experiencia de entretenimiento envolvente, especialmente al ver su contenido favorito.

Aunque los modelos modernos facilitan mucho las cosas y ofrecen características avanzadas, no está de más explorar herramientas que pueden llevar la experiencia al siguiente nivel. Una de ellas son los cables HDMI.

Tener un cable HDMI es fundamental en la actualidad.
Tener un cable HDMI es fundamental en la actualidad.

Si bien suelen pasar desapercibidos, estos pequeños componentes determinan en gran medida la calidad de imagen y sonido que recibe el televisor. Sin embargo, no todos los cables HDMI son iguales y elegir uno incorrecto puede limitar por completo el rendimiento del equipo.

El HDMI (High-Definition Multimedia Interface) es el estándar que permite transmitir, en un solo cable, video y audio digital sin comprimir. Su importancia radica en que es el responsable directo de que el televisor proyecte colores vivos, negros profundos y un sonido envolvente, siempre y cuando el cable sea compatible con las capacidades del dispositivo.

En ese sentido, existen dos tipos clave: HDMI 4K y HDMI 8K. ¿Qué los diferencia y para qué sirve cada uno? De acuerdo con lo señalado por pccomponentes.com, ambos son estándares muy importantes, aunque pocas personas saben utilizarlos correctamente.

La tecnología 4K, también conocida como Ultra HD, ofrece una resolución de 3840 x 2160 píxeles. Para que esa calidad llegue al televisor sin pérdidas, es necesario usar cables HDMI de alta velocidad —como los compatibles con el estándar 2.0—, capaces de transportar señales en 2160p (aproximadamente 8 millones de píxeles) y que requieren al menos 18 Gbps de ancho de banda para mover toda la información de forma estable.

Los cables HDMI son muy usados para conectar varios dispositivos a un SmartTV.
El puerto HDMI es un estándar muy usado SmartTV y varios dispositivos electrónicos.

Por su parte, la tecnología 8K lleva la definición mucho más lejos, con una matriz de 7680 x 4320 píxeles, es decir, cuatro veces más que el 4K. Aunque aún no es tan popular, ya existen cables HDMI diseñados para esta exigencia —como los del estándar 2.1— capaces de transmitir señales en 4320p y, además, funcionar sin problemas con resoluciones menores, incluido el 4K.

En cuanto a cuál elegir, quienes buscan imágenes más realistas pueden optar por el 8K. Según la misma fuente, estos cables suelen ser más resistentes y robustos, cumpliendo con los estándares necesarios de transmisión.

No obstante, también es importante evaluar el tipo de equipo que se tiene, el contenido que se consume y el presupuesto disponible. Conocer los tipos de cables HDMI no solo mejora la experiencia audiovisual, sino que también evita inconvenientes y asegura que cada dispositivo funcione a su máximo potencial.

