Suscribirse

Tecnología

Este es el puerto HDMI de su televisor que permite transformar el sonido de las películas con ayuda de un solo cable

Los usuarios suelen pasar por alto los distintos puertos HDMI que tiene su televisor, pese a que podrían mejorar significativamente la experiencia de uso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
23 de noviembre de 2025, 11:23 p. m.
Este puerto HDMI es muy poco conocido por los usuarios.
Este puerto HDMI es muy poco conocido por los usuarios. | Foto: Getty Images

Una de las grandes ventajas que ha dejado el rápido y constante avance de la tecnología es que, hoy en día, prácticamente todo resulta más fácil para los usuarios. A su alcance existe una amplia variedad de dispositivos que no solo facilitan la vida laboral, sino también la personal, y uno de los que más destaca es el televisor.

Presente en la mayoría de los hogares, los televisores inteligentes cuentan con funciones que se conectan a internet. A estos se les conoce como Smart TV, y permiten descargar aplicaciones y navegar entre diversas opciones, algo impensable en los modelos convencionales de hace algunos años.

Pero esto no es todo. Muchos modelos incluyen uno o varios puertos HDMI que cumplen funciones clave, entre ellas mejorar la calidad de imagen o de sonido. Sin embargo, son muy pocos los usuarios que realmente aprovechan estas conexiones y les dan el uso adecuado.

Este cable permite que exista una experiencia auditiva más inmersiva, libre de los cables adicionales que antes eran necesarios.
Este cable permite que exista una experiencia auditiva más inmersiva. | Foto: Getty Images

¿Qué son los puertos HDMI y para qué sirven?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) es un tipo de conexión que transmite, mediante un solo cable, audio y video en alta definición. Gracias a esta tecnología, los televisores pueden recibir señales más limpias y de mayor calidad, lo que se refleja en imágenes más nítidas y un sonido más claro.

Contexto: Presione este botón en el control del televisor y mejorará la calidad al ver películas en su Smart TV

Entre estos puertos, hay uno que destaca especialmente cuando se busca mejorar el sonido: el HDMI ARC. Este puede transformar en cuestión de minutos la experiencia al ver películas, series o escuchar música. En muchos casos, los altavoces integrados en el televisor no tienen la potencia suficiente, aunque esto varía según el gusto de cada persona.

Como destaca Xataka, para usarlo correctamente es fundamental asegurarse de que tanto el televisor como el altavoz externo sean compatibles. Una vez realizados los ajustes y la conexión, el cambio es inmediato: el sonido se vuelve más sincronizado, potente y envolvente.

Esta función ofrece un nivel de control y comodidad que simplifica el uso diario, pero que rara vez se explota en su máximo potencial.
Esta función ofrece un nivel de control y comodidad que simplifica el uso diario. | Foto: Getty Images

El único requisito es contar con un cable compatible. El HDMI ARC permite que el audio viaje en ambas direcciones por un mismo cable. Antes, para conectar una barra de sonido, un teatro en casa o un parlante externo, se necesitaban dos cables: uno para enviar la imagen al televisor y otro para regresar el audio al sistema externo.

Con ARC, ese doble cableado desaparece. Basta con conectar la barra o el sistema de sonido al puerto HDMI ARC del televisor y el audio se transmitirá automáticamente sin necesidad de conexiones adicionales.

Contexto: El truco para eliminar los molestos anuncios en solo minutos de su televisor sin complicaciones

Además, esta función permite encender o apagar ambos equipos con mayor facilidad. En pocas palabras, el HDMI ARC ofrece una instalación más limpia, práctica y eficiente, especialmente para quienes buscan un sonido envolvente sin complicaciones técnicas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Interceptan una avioneta que entró sin autorización a Venezuela: hay un colombiano detenido

2. Real Madrid se estrella y Barcelona celebra: así quedó la tabla de la liga española

3. Estas son las aerolíneas que seguirán volando sobre Venezuela, a pesar de la advertencia de seguridad de EE.UU.

4. María Margarita Guerra es la nueva gobernadora de Magdalena, luego de una jornada electoral atípica

5. Millonarios muestra la billetera: confirman el fichaje de lujo que llegaría desde Brasil

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cable HDMISonido profesionalTelevisores

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.