Este es el puerto HDMI de su televisor que permite transformar el sonido de las películas con ayuda de un solo cable

Una de las grandes ventajas que ha dejado el rápido y constante avance de la tecnología es que, hoy en día, prácticamente todo resulta más fácil para los usuarios. A su alcance existe una amplia variedad de dispositivos que no solo facilitan la vida laboral, sino también la personal, y uno de los que más destaca es el televisor.

Presente en la mayoría de los hogares, los televisores inteligentes cuentan con funciones que se conectan a internet. A estos se les conoce como Smart TV, y permiten descargar aplicaciones y navegar entre diversas opciones, algo impensable en los modelos convencionales de hace algunos años.

Pero esto no es todo. Muchos modelos incluyen uno o varios puertos HDMI que cumplen funciones clave, entre ellas mejorar la calidad de imagen o de sonido. Sin embargo, son muy pocos los usuarios que realmente aprovechan estas conexiones y les dan el uso adecuado.

Este cable permite que exista una experiencia auditiva más inmersiva. | Foto: Getty Images

¿Qué son los puertos HDMI y para qué sirven?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) es un tipo de conexión que transmite, mediante un solo cable, audio y video en alta definición. Gracias a esta tecnología, los televisores pueden recibir señales más limpias y de mayor calidad, lo que se refleja en imágenes más nítidas y un sonido más claro.

Entre estos puertos, hay uno que destaca especialmente cuando se busca mejorar el sonido: el HDMI ARC. Este puede transformar en cuestión de minutos la experiencia al ver películas, series o escuchar música. En muchos casos, los altavoces integrados en el televisor no tienen la potencia suficiente, aunque esto varía según el gusto de cada persona.

Como destaca Xataka, para usarlo correctamente es fundamental asegurarse de que tanto el televisor como el altavoz externo sean compatibles. Una vez realizados los ajustes y la conexión, el cambio es inmediato: el sonido se vuelve más sincronizado, potente y envolvente.

Esta función ofrece un nivel de control y comodidad que simplifica el uso diario. | Foto: Getty Images

El único requisito es contar con un cable compatible. El HDMI ARC permite que el audio viaje en ambas direcciones por un mismo cable. Antes, para conectar una barra de sonido, un teatro en casa o un parlante externo, se necesitaban dos cables: uno para enviar la imagen al televisor y otro para regresar el audio al sistema externo.

Con ARC, ese doble cableado desaparece. Basta con conectar la barra o el sistema de sonido al puerto HDMI ARC del televisor y el audio se transmitirá automáticamente sin necesidad de conexiones adicionales.