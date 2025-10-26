Una de las características que más suele incomodar a los usuarios con los televisores actuales no es su diseño, su rendimiento ni su sistema operativo, sino la cantidad de anuncios que los invaden, ya que cada vez que son encendidos, el espectador es recibido por banners, recomendaciones de contenido o promociones que aparecen directamente en el menú principal.

Esta práctica se ha vuelto común en prácticamente todas las marcas y plataformas, desde Tizen OS de Samsung hasta webOS de LG, Google TV o Amazon Fire TV, donde la publicidad se disfraza de sugerencias “personalizadas” que, en realidad, interrumpen la experiencia desde el primer momento.

Esta práctica se ha vuelto común en prácticamente todas las marcas y plataformas. | Foto: Getty Images

Durante mucho tiempo, los televisores inteligentes fueron sinónimo de innovación, alta resolución y comodidad para acceder al contenido en línea. No obstante, esa promesa de conveniencia se ha ido diluyendo a medida que los anuncios han tomado protagonismo en sus interfaces. De esta manera, el Smart TV dejó de ser un simple centro multimedia para convertirse, en parte, en un soporte más de la publicidad dirigida.

¿Cómo quitar los anuncios de los televisores?

Aunque no es posible eliminar por completo la publicidad en los televisores inteligentes, sí se puede reducir de manera notable sin necesidad de desconectarlos ni realizar configuraciones complejas.

De acuerdo con el sitio web ComputerHoy, el secreto está en modificar los DNS, un pequeño ajuste que bloquea la comunicación con los servidores encargados de mostrar anuncios. Este cambio actúa como una barrera que evita que el televisor reciba las solicitudes publicitarias, logrando una experiencia más limpia y fluida al navegar por los menús o al iniciar las aplicaciones.

Los DNS, o Sistema de Nombres de Dominio, cumplen la función de traducir las direcciones web en direcciones IP para que los dispositivos puedan conectarse correctamente. Por eso, cuando un Smart TV intenta acceder a sitios como ads.samsung.com, lo hace a través de estos servidores.

A través de diferentes trucos, las personas pueden mejorar la calidad de imagen de su televisor. | Foto: Getty Images

Si se sustituyen por DNS que filtren las direcciones vinculadas con publicidad, el televisor simplemente no podrá comunicarse con ellas y los anuncios desaparecerán. Lo mejor es que este método no altera el sistema operativo ni invalida la garantía, y puede aplicarse fácilmente desde la configuración de red del propio televisor o desde el router para proteger todos los dispositivos del hogar.

¿Cuáles son los DNS indicados para bloquear anuncios?

De acuerdo con expertos, estos son los DNS indicados para bloquear anuncios en el televisor: