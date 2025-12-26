Tecnología

Jugar Xbox sin consola ya es posible en los televisores Amazon: así funciona la apuesta por el juego en la nube

La función ya está disponible en 29 países y continúa expandiéndose, con lanzamientos recientes en India y Brasil.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
26 de diciembre de 2025, 12:43 p. m.
Ahora es posible jugar en la nube sin necesidad de 'hardware' adicional
Ahora es posible jugar en la nube sin necesidad de 'hardware' adicional Foto: Getty Images

Xbox ha ampliado la disponibilidad de su aplicación a los televisores Amazon Fire TV 4-Series y Fire TV Omni QLED Series, lo que permite jugar a títulos de Xbox Game Pass directamente desde el televisor, sin necesidad de una videoconsola, a través de Xbox Cloud Gaming.

La compañía ya había lanzado esta opción en julio del año pasado para los dispositivos Fire TV Stick en sus versiones 4K y 4K Max, facilitando el acceso a su biblioteca de juegos y la transmisión de títulos gráficamente exigentes como Senua’s Saga: Hellblade II, Starfield y Forza Horizon 5, directamente en el televisor donde estuviera conectado el dispositivo.

Ahora, Amazon ha anunciado que los juegos de Xbox Game Pass también estarán disponibles directamente en sus televisores inteligentes, gracias a la integración de la aplicación de Xbox, sin necesidad de dispositivos de streaming adicionales como el Fire TV Stick, según explicó la compañía en una publicación en su blog oficial.

PlayStation impulsa su estrategia online al sumar a un equipo experto en juegos multijugador.
Xbox ha extendido su aplicación a los televisores Amazon Fire. Foto: Getty Images

En concreto, la aplicación de Xbox se integrará inicialmente en los modelos más recientes de las series Fire TV 4-Series y Fire TV Omni QLED Series, aunque Amazon ha adelantado que esta función se extenderá progresivamente a otros modelos.

Tecnología

Si su Gmail está lleno de correos spam, haga este truco para limpiar la bandeja de entrada sin borrar mensajes importantes

Tecnología

Apple toma importante decisión para el 2026 en Brasil por investigación de comportamiento anticompetitivo

Tecnología

HDMI vs. DisplayPort: en qué se diferencian y cuál es la mejor opción para la transmisión de contenido

Tecnología

Desactivar esta función del celular ayuda a evitar que la batería se agote rápido y permite conservar un mayor nivel de carga

Tecnología

Antes de viajar, haga estos ajustes en su celular para ahorrar datos móviles y evitar gastos innecesarios

Tecnología

Celular lleno de polvo y manchas: así puede limpiarlo fácilmente con un sencillo elemento casero

Tecnología

No bote sus CDs viejos sin antes conocer estos usos ‘secretos’ para darles una segunda vida

Tecnología

Si hace esto con su televisor, podría provocar daños irreversibles y reparaciones muy costosas

Tecnología

Instagram, ahora también en el televisor: así funciona la nueva experiencia sin usar el celular

Tecnología

Si va a comprar televisor para ver el Mundial 2026, esto es lo que realmente debe tener en cuenta antes de elegir

¿El fin de Magis TV y Xuper TV? Esta es la alternativa segura que revoluciona el ‘streaming’ con contenido gratuito

De esta manera, los usuarios podrán acceder a “cientos de títulos” de Xbox Game Pass desde su televisor, sin consola, aunque será necesario conectar un mando compatible, como el Xbox Wireless Controller, Xbox Adaptive Controller, DualSense o DualShock 4, entre otros.

Para comenzar a jugar, bastará con descargar la aplicación de Xbox desde la Amazon Appstore e iniciar sesión con la cuenta de Microsoft vinculada a Xbox. A partir de ahí, los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y Game Pass Essential tendrán acceso inmediato a una biblioteca en constante expansión de juegos disponibles en la nube.

Xbox ha anunciado varios videojuegos que fueron desarrollados Xbox Game Studios.
Los usuarios ya no requieren una consola Xbox ni dispositivos de streaming como el Fire TV Stick para acceder a los juegos. Foto: Getty Images

Además, Amazon ha señalado que la integración de su asistente renovado Alexa+ facilita el acceso a los juegos de Xbox mediante comandos de voz.

Por último, esta expansión ya ha comenzado a desplegarse en 29 países y continúa ampliándose a nivel internacional, con lanzamientos recientes en mercados como India y Brasil.

*Con información de Europa Press.

Mas de Tecnología

Correos spam

Si su Gmail está lleno de correos spam, haga este truco para limpiar la bandeja de entrada sin borrar mensajes importantes

Los usuarios pueden añadir contactos de emergencia para contactarlos en caso tal.

Apple toma importante decisión para el 2026 en Brasil por investigación de comportamiento anticompetitivo

Hoy en día, los usuarios tienen varias opciones para la transmisión de audio y video.

HDMI vs. DisplayPort: en qué se diferencian y cuál es la mejor opción para la transmisión de contenido

Ahora es posible jugar en la nube sin necesidad de hardware adicional.

Jugar Xbox sin consola ya es posible en los televisores Amazon: así funciona la apuesta por el juego en la nube

Gestionar algunas funciones permite que la batería del celular dure más tiempo.

Desactivar esta función del celular ayuda a evitar que la batería se agote rápido y permite conservar un mayor nivel de carga

Datos móviles en el celular

Antes de viajar, haga estos ajustes en su celular para ahorrar datos móviles y evitar gastos innecesarios

Algunos creen que la crema dental puede quitar los rayones de la pantalla del celular.

Celular lleno de polvo y manchas: así puede limpiarlo fácilmente con un sencillo elemento casero

Los CDs que aún conserva en casa pueden convertirse en una valiosa oportunidad para reutilizar y reciclar.

No bote sus CDs viejos sin antes conocer estos usos ‘secretos’ para darles una segunda vida

Antena 5G

¿Cuánta radiación electromagnética genera una antena de red 5G y qué tan peligrosa es?

Cada vez más hogares buscan reducir el consumo eléctrico sin hacer cambios complejos en su rutina diaria.

El dispositivo que recomiendan los expertos para reducir el precio del recibo de energía: la apuesta ahorrativa de año nuevo

Noticias Destacadas