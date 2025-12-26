Jugar Xbox sin consola ya es posible en los televisores Amazon: así funciona la apuesta por el juego en la nube

Xbox ha ampliado la disponibilidad de su aplicación a los televisores Amazon Fire TV 4-Series y Fire TV Omni QLED Series, lo que permite jugar a títulos de Xbox Game Pass directamente desde el televisor, sin necesidad de una videoconsola, a través de Xbox Cloud Gaming.

La compañía ya había lanzado esta opción en julio del año pasado para los dispositivos Fire TV Stick en sus versiones 4K y 4K Max, facilitando el acceso a su biblioteca de juegos y la transmisión de títulos gráficamente exigentes como Senua’s Saga: Hellblade II, Starfield y Forza Horizon 5, directamente en el televisor donde estuviera conectado el dispositivo.

Ahora, Amazon ha anunciado que los juegos de Xbox Game Pass también estarán disponibles directamente en sus televisores inteligentes, gracias a la integración de la aplicación de Xbox, sin necesidad de dispositivos de streaming adicionales como el Fire TV Stick, según explicó la compañía en una publicación en su blog oficial.

Xbox ha extendido su aplicación a los televisores Amazon Fire. Foto: Getty Images

En concreto, la aplicación de Xbox se integrará inicialmente en los modelos más recientes de las series Fire TV 4-Series y Fire TV Omni QLED Series, aunque Amazon ha adelantado que esta función se extenderá progresivamente a otros modelos.

De esta manera, los usuarios podrán acceder a “cientos de títulos” de Xbox Game Pass desde su televisor, sin consola, aunque será necesario conectar un mando compatible, como el Xbox Wireless Controller, Xbox Adaptive Controller, DualSense o DualShock 4, entre otros.

Para comenzar a jugar, bastará con descargar la aplicación de Xbox desde la Amazon Appstore e iniciar sesión con la cuenta de Microsoft vinculada a Xbox. A partir de ahí, los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y Game Pass Essential tendrán acceso inmediato a una biblioteca en constante expansión de juegos disponibles en la nube.

Los usuarios ya no requieren una consola Xbox ni dispositivos de streaming como el Fire TV Stick para acceder a los juegos. Foto: Getty Images

Además, Amazon ha señalado que la integración de su asistente renovado Alexa+ facilita el acceso a los juegos de Xbox mediante comandos de voz.

Por último, esta expansión ya ha comenzado a desplegarse en 29 países y continúa ampliándose a nivel internacional, con lanzamientos recientes en mercados como India y Brasil.

*Con información de Europa Press.