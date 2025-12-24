Más allá de las videoconsolas, los juegos y los dispositivos periféricos que acompañan las experiencias gaming, las compañías de videojuegos como Xbox y Nintendo también forman parte del día a día de los usuarios con otros productos que no tienen nada que ver con jugar, sino que se integran en la cotidianidad de los hogares ya sea para enfriar refrescos o para despertar cada mañana.

Estas opciones no son para jugar, sino que son dispositivos que se pueden usar de forma cotidiana y que, además de curiosos, resultan realmente útiles.

Comenzando por el momento de despertarse, Nintendo pone su granito de arena para empezar el día con buen pie gracias a un despertador interactivo, que da los buenos días con sonidos y música de videojuegos como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3 o Ring Fit Adventure.

Este despertador no es como cualquiera, ya que integra un sensor capaz de reaccionar a los movimientos de los usuarios e interpreta los gestos para saber si tiene que posponer la alarma o detenerla. Por ejemplo, si detecta que los usuarios salen de la cama, la alarma se suspende automáticamente, pero si se estiran o se giran sin salir, continúa reproduciéndola.

Además, este sensor también ofrece otras opciones como registrar los movimientos durante el periodo de descanso para llevar un seguimiento de los hábitos de sueño.

Igualmente, la experiencia personalizada se completa como un modo de alarma enérgico que intensifica el sonido gradualmente a medida que los usuarios permanecen más tiempo en la cama o una opción de sonidos plácidos para ayudar a conciliar el sueño. Igualmente, también permite configurar un sonido de buenas noches para que los usuarios tengan en cuenta que es el momento de descansar.

Todo ello está recogido en un despertador con un diseño redondo y el característico color rojo de la compañía, con un botón blanco de gran tamaño en la parte superior y una pantalla a color que muestra, además de la hora en distintos estilos, los personajes de juegos e imágenes preferidos durante el día.

Productos para la cocina

Xbox también ha pensado en algunos dispositivos que se integran en el hogar de los usuarios y no precisamente para jugar. Sin embargo, en su caso, el foco se traslada de la habitación a la cocina.

Esto se debe a que la compañía propiedad de Microsoft dispone de productos como la mininevera, un pequeño dispositivo frigorífico inspirado en el diseño de su consola Xbox Series X, que fue anunciado en el año 2021.

Esta mininevera tiene una forma rectangular y vertical, con una puerta de apertura lateral. Así, es de color negro pero destaca con el característico color verde de Xbox en el interior. Igualmente, la parte superior cuenta con un acabado de rejilla, también con un led de luz verde con el tono de la compañía.

Sin embargo, se trata de un dispositivo con un tamaño reducido de 10 litros, por lo que es equivalente a la capacidad de unas doce latas de refresco en los estantes interiores, junto a unos pequeños estantes en el interior de la puerta.

Acorde con la mininevera, la compañía de juegos también dispone de otros productos para cocina, como es el caso de la jarra para leche en forma de consolas Xbox Series X, que fue presentada en junio de este año.

Jarra de leche de Xbox Series X. Foto: Europa Press.

Esta jarra está pensada para servir leche que viene en bolsa y, concretamente, se dio a conocer por Xbox Canadá, dado que es un formato habitual en dicha región, en lugar de los bricks. Así, la jarra tiene un diseño idéntico al de la consola Xbox Series X y se ha mostrado en color negro y blanco, con un asa en la parte trasera.

La jarra tiene capacidad para 1,3 litros. De esta forma, basta con introducir la bolsa en la apertura central y abrirla por una esquina para comenzar a servir. No obstante, se trata de un producto limitado para la región canadiense.

Siguiendo esta línea, los usuarios pueden terminar de equipar su cocina con la experiencia Xbox de la mano de la tostadora con diseño de consola Xbox Series S.

Esta versión del pequeño electrodoméstico cuenta con una apariencia fiel a la consola en color blanco y es capaz de tostar desde pan hasta muffings, bagels o gofres con funciones específicas para ello y hasta seis niveles de temperatura, además de un modo de descongelación.

Destaca especialmente que, una vez tostado, el pan muestra el icónico logotipo esférico de Xbox marcado.

