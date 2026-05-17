Los electrodomésticos que no debería dejar conectados para evitar una tragedia en casa

Los electrodomésticos se han convertido en elementos indispensables dentro del hogar, especialmente en espacios como la cocina, donde ayudan a simplificar múltiples tareas cotidianas. Estos aparatos son utilizados diariamente por millones de personas debido a la practicidad y rapidez que ofrecen. Sin embargo, su uso constante también implica ciertos riesgos que muchas veces pasan desapercibidos.

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Uno de los peligros más frecuentes está relacionado con los incendios domésticos ocasionados por dispositivos eléctricos que permanecen conectados sin necesidad. Aunque parezcan inofensivos cuando no están en funcionamiento, algunos electrodomésticos pueden sufrir sobrecalentamientos o fallas eléctricas que desencadenen emergencias dentro de la vivienda.

De acuerdo con KW sunset, desconectar determinados aparatos inmediatamente después de utilizarlos, no solo para disminuir el riesgo de accidentes, sino también para reducir el consumo eléctrico. Esta práctica cobra aún más relevancia en temporadas vacacionales, cuando las personas suelen dejar sus hogares solos durante varios días y cualquier falla podría convertirse en un problema mayor.

Los cables en mal estado pueden provocar graves incendios. Foto: Getty Images

Frente a esta situación, los expertos recomiendan desconectar de inmediato los siguientes electrodomésticos:

La tostadora

El robot de cocina

La cafetera

La lavadora

La secadora

El lavavajillas

El microondas

El termo eléctrico

Desenchufar los dispositivos después de cada uso también contribuye al ahorro energético y al cuidado de los equipos. Foto: Getty Images

Los expertos advierten que cualquier aparato conectado a la corriente puede convertirse en un peligro si presenta daños en el cableado, desperfectos internos o problemas eléctricos. Incluso cuando no están siendo utilizados, algunos aparatos pueden sobrecalentarse, desencadenando incendios dentro de la vivienda.

Además de reforzar la seguridad en el hogar, desenchufar los dispositivos después de cada uso también contribuye al ahorro energético y al cuidado de los equipos. Muchos continúan consumiendo electricidad en modo de espera, lo que puede aumentar el valor de la factura y afectar su funcionamiento con el paso del tiempo.

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Sin embargo, no todos los dispositivos deben desconectarse; por ejemplo, las neveras y los sistemas de seguridad deben permanecer operativos, aunque lo recomendable es optimizar su uso para mejorar la eficiencia energética.