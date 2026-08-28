La NASA alista el lanzamiento de Roman, el telescopio que buscará nuevos mundos más allá del sistema solar

La NASA ha dado a conocer nuevos detalles sobre el telescopio espacial Nancy Grace Roman, una misión que promete ampliar de manera significativa la capacidad de observar el universo. El observatorio lleva el nombre de la primera astrónoma jefa de la agencia, considerada una de las principales impulsoras del desarrollo de los telescopios espaciales y conocida como la “madre del Telescopio Espacial Hubble”.

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Roman tendrá un campo de visión al menos 100 veces mayor que el del Hubble, lo que le permitirá observar grandes regiones del cielo y medir la luz de hasta mil millones de galaxias durante su misión. Con esta capacidad, los científicos esperan avanzar en el estudio de la materia oscura y la energía oscura, además de investigar exoplanetas y otros fenómenos del universo.

El telescopio también contará con un sistema capaz de bloquear la luz de las estrellas para facilitar la observación directa de algunos exoplanetas y discos donde se forman nuevos mundos. Esta tecnología permitirá estudiar planetas gigantes, especialmente aquellos más fríos y cercanos a sus estrellas, y contribuirá a elaborar un censo de los sistemas planetarios de nuestra galaxia.

El lanzamiento está programado para el 30 de agosto a las 7:26 a. m., hora del este de Estados Unidos. La misión homenajea a Nancy Grace Roman (1925-2018), quien durante su trayectoria en la NASA promovió la creación de observatorios espaciales y defendió el acceso abierto a los datos científicos.

Su nombre se le atribuye a la astrónoma Nancy Grace Roman. Foto: Getty Images

Una vez en el espacio, Roman recorrerá cerca de 1,5 millones de kilómetros hasta llegar al punto de Lagrange 2 (L2), donde también opera el telescopio espacial James Webb. En esta región, el equilibrio gravitacional entre el Sol y la Tierra permitirá al observatorio mantener una posición estable con un bajo consumo de combustible.

Estará equipado con dos instrumentos principales. Uno de ellos será una cámara infrarroja de 300 megapíxeles, diseñada para obtener imágenes con una nitidez comparable a la del Hubble, pero abarcando una zona del cielo mucho más amplia. El segundo será un coronógrafo, encargado de bloquear la luz de las estrellas para facilitar el estudio directo de determinados exoplanetas.

Otro de los aspectos destacados de la misión será el acceso a sus datos. La información recopilada estará disponible para la comunidad científica una vez sea procesada, lo que permitirá que investigadores de distintos países trabajen con las observaciones y busquen nuevos hallazgos.

El telescopio despegará, además, con los nombres de más de 1,3 millones de personas almacenados en una tarjeta de memoria que viajará hasta L2. Su misión principal está prevista para cinco años, aunque podría extenderse durante otros cinco, dependiendo de las condiciones y del combustible disponible.

El nuevo telescopio espacial de la NASA está a punto de comenzar una misión de al menos cinco años. Foto: Getty Images

Roman no trabajará de manera aislada. Sus observaciones se complementarán con las de otros grandes observatorios, como Hubble, James Webb, Euclid y el Observatorio Vera C. Rubin. Mientras Roman ofrecerá grandes panorámicas del cielo y estudiará exoplanetas, estos instrumentos permitirán profundizar en distintos objetivos y aportar información desde otras perspectivas.

La misión también tendrá una mirada puesta en el futuro. Parte de la tecnología desarrollada para Roman servirá como base para el futuro Observatorio de Mundos Habitables de la NASA, cuyo objetivo será buscar y obtener imágenes de planetas similares a la Tierra que se encuentren fuera del sistema solar.