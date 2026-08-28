Gobierno De La Espriella utilizará millonaria suma para investigar afectaciones sanitarias de los sobrevivientes del terremoto

Han pasado varios días desde el fuerte terremoto del 10 de agosto de 2026, un desastre que dejó graves daños en la infraestructura de varias ciudades del país y cobró la vida de cientos de personas. En medio de las medidas adoptadas tras la emergencia, el Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció un cambio en la destinación de recursos para investigación en salud.

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación revocó la apertura de la Convocatoria 978 y dio por terminado ese proceso. En su lugar, lanzará una nueva convocatoria que conservará los mismos recursos —$109.000 millones—, pero estará enfocada en financiar investigaciones relacionadas con las afectaciones sanitarias derivadas del sismo.

La decisión se tomó porque la Convocatoria 978 había sido diseñada antes del terremoto y sus prioridades dejaron de responder a las necesidades actuales del país. Tras la declaratoria de Situación de Desastre de Carácter Nacional y la Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Gobierno optó por reorientar esos recursos hacia estudios que contribuyan a atender las consecuencias de la crisis.

Para ello, el Ministerio revocó la Resolución 0670 de 2026, que había dado apertura al proceso anterior, y anunció la creación de un nuevo mecanismo con un enfoque centrado en la emergencia.

“La ciencia y la tecnología no pueden estar de espaldas a las crisis del país. Ante la declaratoria de desastre nacional y la emergencia económica, la decisión es clara: poner los $109.000 millones del Fondo de Investigación en Salud al servicio de la investigación sobre las afectaciones sanitarias sobrevinientes a la situación de desastre”, señaló la cartera en un comunicado.

El Gobierno cambió el rumbo de una convocatoria millonaria. Foto: Ministerio de Ciencia

La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, también hizo un llamado a la comunidad científica para participar en la nueva iniciativa.

“Invitamos a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a sumarse activamente a la nueva convocatoria, que será más ágil, como la coyuntura nos lo exige”, afirmó.

Recursos garantizados

El Ministerio aseguró que los $109.000 millones asignados al Fondo de Investigación en Salud se mantendrán intactos y serán destinados en su totalidad a la nueva convocatoria. El proceso será desarrollado en coordinación con el Ministerio de Salud y priorizará los territorios más afectados por la emergencia, de acuerdo con la información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El Ministerio aclaró que el presupuesto no será reducido ni trasladado a otros fines. Foto: Policía de Cali

La entidad también reconoció el trabajo de los investigadores que participaron en la Convocatoria 978 y explicó que el nuevo proceso tendrá menos requisitos administrativos para agilizar la presentación y evaluación de los proyectos.

Con esta medida, el Gobierno busca que la investigación científica contribuya a generar soluciones para enfrentar las consecuencias del terremoto y apoyar la recuperación de las comunidades más golpeadas por la emergencia.