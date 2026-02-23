Tecnología

Nintendo sorprende con su nueva app interactiva de ‘Super Mario’ que ayuda a reducir el tiempo frente a la pantalla

Estas características no solo facilitan un mayor control para los más pequeños, sino que también garantizan un uso más seguro y estable.

Redacción Tecnología
23 de febrero de 2026, 9:42 a. m.
Aplicación '¡Hola, Mario!' de Nintendo.
Aplicación '¡Hola, Mario!' de Nintendo. Foto: Europa Press

Nintendo lanzó la aplicación gratuita ¡Hola, Mario! para que los jugadores más jóvenes puedan interactuar con la cara del personaje más emblemático de la compañía, tirando de sus bigotes, girándola o estirándola.

La última novedad del universo de Super Mario Bros forma parte del lanzamiento de la colección My Mario, diseñada para niños pequeños y sus padres. Está compuesta por juguetes como bloques de madera, peluches, sonajeros, una serie de cortometrajes y la propia aplicación.

Nintendo lanzó la aplicación gratuita ‘¡Hola, Mario!’ para los jugadores más jóvenes. Foto: GC Images

La aplicación ¡Hola, Mario! permite a los más pequeños jugar con la cara de Mario, girándola, estirándola, tirando de sus bigotes, o también interactuar con otros objetos como champiñones, estrellas y tuberías. Además, también está la función de jugar a “cucutrás” con Mario, aunque a veces saldrá un fantasma Boo.

Una de las principales características con las que cuenta la aplicación es la limitación en el tiempo de juego. Transcurrido un rato, Mario se “irá a dormir” y ya no se podrá jugar con él. De esta forma, los padres pueden configurar el tiempo que dedican sus hijos al juego.

La aplicación estará disponible a partir de este jueves, 26 de febrero, tanto para dispositivos smartphones, tabletas y consolas como Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Además, será posible descargarla de forma gratuita desde la Play Store de Google, la App Store de Apple y la eShop de Nintendo.

Por último, un aspecto importante de esta nueva app es que no requiere conexión a internet para funcionar, lo que permite usarla en cualquier momento y lugar sin depender de datos móviles o wifi.

Un aspecto importante de esta nueva app es que no requiere conexión a internet para funcionar. Foto: Getty Images

Esto no solo mejora la accesibilidad para los usuarios, sino que también garantiza un uso más seguro y estable, especialmente para el control del tiempo de juego en entornos donde la conexión es limitada o inexistente.

*Con información de Europa Press.

