Dos opciones a Cuevana para ver películas y series gratis de forma legal sin arriesgar sus datos ni el televisor

Ante los riesgos piratas, surgen opciones gratis y legales para ver cine y series sin peligro.

Redacción Tecnología
12 de agosto de 2025, 11:08 p. m.
Cuevana es un portal web que deja ver películas y series gratis.
El contenido gratis y legal es posible con servicios que evitan la piratería. | Foto: Oficial de Cuevana

En la era del streaming, la oferta de contenido audiovisual es tan amplia como diversa. Sin embargo, todavía existen plataformas ilegales como Cuevana, que, pese a su popularidad, representan una amenaza para la seguridad digital y pueden acarrear problemas legales para quienes las utilizan. Aunque resulta tentador acceder gratuitamente a películas y series, los riesgos asociados pueden convertir la experiencia en un problema serio.

Cuevana se ha consolidado como uno de los portales más conocidos para acceder a material protegido por derechos de autor sin autorización. Su atractivo radica en la gratuidad y la facilidad de acceso, pero estas mismas características esconden peligros como infecciones de malware, robo de información personal, fraudes en línea e incluso intentos de extorsión.

Ante este panorama, optar por plataformas legítimas es una medida que protege tanto la integridad de los dispositivos como la seguridad de los usuarios.

Pluto TV: contenido variado sin comprometer la seguridad

Pluto TV se ha posicionado como una de las opciones más seguras para disfrutar de películas, programas y transmisiones en vivo. Su interfaz simple y amigable facilita la navegación incluso a quienes se inician en este tipo de servicios.

El modelo de negocio se sustenta en publicidad moderada, lo que permite ofrecer contenido gratuito sin invadir la privacidad del usuario ni requerir acceso a sus archivos.

Pluto TV es una plataforma de streaming gratuita.
Pluto TV brinda cine y televisión gratis con una interfaz sencilla y segura. | Foto: Captura de pantalla

Aunque no dispone de estrenos recientes de cine, su oferta abarca desde clásicos hasta programas de interés general, siempre bajo un marco legal que garantiza una experiencia sin sobresaltos.

Contexto: Las 10 recomendaciones de películas para maratonear este fin de semana en Netflix

Vix: streaming gratuito en español y opción premium

Vix se ha ganado un lugar destacado entre las plataformas de transmisión legal por su extenso catálogo en español. Es una alternativa atractiva para quienes buscan entretenimiento sin costo, con la posibilidad de acceder a películas, telenovelas, series y documentales de manera segura.

Para quienes desean ir más allá, la versión de pago ofrece producciones originales, estrenos exclusivos, partidos de fútbol en directo y títulos premium, todo sin interrupciones publicitarias. Este modelo permite al usuario decidir cómo quiere consumir el contenido, sin exponerse a amenazas informáticas ni violaciones legales.

Vix combina un catálogo amplio en español con la tranquilidad de un servicio seguro.
Con Vix, es posible acceder a entretenimiento legal y variado sin costo alguno. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El uso de portales ilegales como Cuevana puede parecer inofensivo, pero expone a riesgos reales que van desde ataques informáticos hasta la pérdida de información confidencial. Elegir alternativas oficiales como Pluto TV o Vix no solo garantiza un acceso seguro, sino que también apoya la distribución legal de contenido, asegurando que la industria audiovisual continúe produciendo de manera sostenible.

