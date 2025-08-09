Suscribirse

Tecnología

Las 10 recomendaciones de películas para maratonear este fin de semana en Netflix

El catálogo de plataformas como Netflix ofrece oportunidades para diversificar las opciones de entretenimiento y romper la monotonía.

Redacción Tecnología
9 de agosto de 2025, 5:54 p. m.
Netflix
La llegada del fin de semana despierta el entusiasmo de muchas personas, ya que representa la oportunidad ideal para romper con la rutina y dedicar tiempo a actividades de ocio, como ver películas o series, un plan que se mantiene entre los favoritos.

No obstante, es común que en estos momentos las opciones parezcan limitadas, no por falta de contenido en las plataformas de streaming, sino porque muchos usuarios se mantienen en las mismas recomendaciones de siempre, sin explorar más allá.

Plataformas como Netflix actualizan de forma periódica su biblioteca con el fin de ofrecer una experiencia personalizada que se adapte a los gustos y necesidades del momento de cada usuario. Ante ello, acudir a los escalafones de la plataforma se ha convertido en una de las mejores alternativas para descubrir títulos que suelen incluir estrenos recientes o producciones añadidas por su alta demanda.

La tecnología también guía el recogimiento: estas son las tres películas recomendadas por la IA.
Con este propósito, para el fin de semana del 9 y 10 de agosto se destacan algunas producciones que pueden disfrutarse en familia o con amigos:

El poderoso método que podría duplicar la velocidad del wifi para que alcance a llegar a todos los rincones del hogar
  • Happy Gilmore 2: el legendario golfista interpretado por Adam Sandler regresa al campo para cumplir el deseo de su hija, demostrando que el juego aún no ha terminado.
  • Las guerreras k-pop: Rumi, Mira y Zoey, superestrellas del k-pop, combinan sus presentaciones multitudinarias con el uso de superpoderes secretos para proteger a sus seguidores de amenazas sobrenaturales.
  • Mi año en Oxford: una joven estadounidense logra su sueño de estudiar en la prestigiosa universidad británica, pero se enamora de un profesor con un secreto capaz de alterar sus planes.
  • Happy Gilmore: un aspirante a jugador de hockey que traslada su potente disparo y su temperamento al golf profesional para ganar el dinero necesario que le permita salvar la casa de su abuela.
  • Gladiador II: en un contexto de supervivencia y venganza, un gladiador con un linaje legendario desafía al Coliseo para derrocar a los corruptos emperadores romanos.
Netflix ofrece una serie de códigos que permiten mejorar la experiencia.
  • Fiasco total: La toma del Área 51 – Temporada 1: esta docuserie narra la insólita historia real de cómo una broma sobre asaltar una base militar desató un fenómeno mediático y alertó al ejército estadounidense.
  • Hotel Transilvania 3: Monstruos de vacaciones: Drácula se enamora de Ericka, misteriosa capitana de un crucero monstruoso organizado por Mavis para la familia.
  • Plan de vuelo: una ingeniera en duelo entra en desesperación cuando su hija desaparece durante un vuelo transatlántico, mientras la tripulación cuestiona que la niña haya subido a bordo.
  • Rampage: Devastación: tres animales mutan en criaturas gigantes y peligrosas, y un científico debe hallar una cura antes de que destruyan la ciudad.
  • Una boda en las Bahamas con Madea: Madea se prepara para generar caos y diversión cuando la familia Simmons viaja para una boda relámpago en el Caribe.
Esta es la mejor ubicación del router del wifi para una señal potente y estable

El catálogo de plataformas como Netflix ofrece oportunidades para diversificar las opciones de entretenimiento y romper la monotonía de las recomendaciones habituales. Explorar sus rankings y novedades no solo permite descubrir historias distintas, sino también disfrutar de experiencias que se adaptan a cada momento y compañía.

Noticias Destacadas

