Esta es la mejor ubicación del router del wifi para una señal potente y estable

Ubicar el equipo correctamente es fundamental.

Redacción Tecnología
7 de agosto de 2025, 12:16 a. m.
Ubicar el equipo correctamente es fundamental. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Una conexión de internet lenta o inestable no siempre se debe al proveedor del servicio. En muchos casos, el problema radica en la ubicación del router wifi.

La señal inalámbrica puede verse afectada por diversos factores del entorno, por lo que ubicar el equipo correctamente es fundamental para garantizar una conexión rápida, estable y de amplio alcance dentro del hogar u oficina.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones para optimizar su ubicación:

Ubicación ideal del router wifi

  1. Ubicación central: Lo ideal es situar el router en una posición céntrica dentro del inmueble. Esto permite que la señal se propague de manera uniforme hacia todos los sectores.
  2. Zona elevada: Es recomendable colocar el router en una superficie alta, como una repisa o estante. Las señales wifi se transmiten mejor hacia abajo y de forma lateral.
  3. Lejos de obstáculos físicos: Debe evitarse instalar el router cerca de paredes gruesas, columnas, espejos grandes o estructuras metálicas, ya que estos elementos pueden bloquear o debilitar la señal.
  4. Alejado de fuentes de interferencia: No se aconseja ubicar el router cerca de electrodomésticos o dispositivos que generen interferencia, como microondas, teléfonos inalámbricos, televisores o equipos Bluetooth.
  5. Orientación adecuada de las antenas: En caso de contar con antenas externas, se recomienda colocarlas en diferentes posiciones: una vertical y otra horizontal, para lograr una mejor cobertura tanto en el mismo nivel como en otros pisos.
  6. Cercanía con las zonas de uso frecuente: Es conveniente instalar el router cerca de los espacios donde se utiliza con mayor frecuencia la conexión, como áreas de trabajo, estudio o entretenimiento.
La posición del router dentro de la vivienda influye más de lo que muchos imaginan, especialmente cuando se opta por lugares inusuales.
El router Wifi. | Foto: Getty Images
Recomendaciones adicionales

  • Evitar colocar el router directamente sobre el suelo, ya que este puede absorber parte de la señal.
  • No ocultarlo dentro de muebles cerrados o detrás de objetos voluminosos.
  • En viviendas grandes o de varios pisos, se sugiere utilizar extensores de señal o redes de tipo Mesh para ampliar la cobertura.
  • Mantener el firmware del router actualizado mejora su rendimiento y seguridad.

Más recomendaciones

  1. Evitar la saturación de dispositivos conectados: demasiados dispositivos conectados al mismo tiempo pueden afectar la calidad de la señal. Algunos routers permiten asignar prioridades o limitar el ancho de banda por dispositivo.
  2. Reiniciar el router periódicamente: un reinicio ocasional puede ayudar a restablecer conexiones lentas o solucionar fallos temporales en el rendimiento.
  3. Cambiar las antenas del router (si son removibles): existen antenas de mayor ganancia que pueden reemplazar las originales para ampliar la cobertura.
  4. Proteger la red wifi con contraseña segura: asegurarse de que la red esté protegida con una contraseña robusta evita accesos no autorizados que puedan consumir ancho de banda.

