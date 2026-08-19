Los aportes del sector carbón al Estado colombiano podrían volver a superar los $10 billones anuales si se recuperan la producción y la competitividad de la industria, según Fenalcarbón. El gremio presentó este miércoles su balance de los últimos cuatro años y una agenda de siete puntos dirigida al nuevo Gobierno para impulsar la actividad.

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De acuerdo con Fenalcarbón, los aportes del sector pasaron de superar los $10 billones en 2022 a menos de $3,5 billones estimados para 2025. La producción también disminuyó: pasó de 67,7 millones de toneladas en 2022 a 51,4 millones en 2025.

Las exportaciones de carbón y coque registraron igualmente una reducción. Mientras en 2022 alcanzaron US$12.2 millones, en 2025 llegaron a US$4.901 millones. Solo entre 2024 y 2025, el valor exportado se redujo en US$2.200 millones.

El retroceso también tuvo efectos sobre el empleo. Fenalcarbón estima que entre 2022 y 2025 se perdieron más de 25.000 puestos de trabajo directos y 100.000 indirectos en la industria.

En cuanto a esta problemática, Carlos Cante, presidente ejecutivo del gremio señaló que “el país está dejando de recibir recursos que podrían financiar inversión social, infraestructura y desarrollo regional, en un momento crucial como la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Recuperar la producción y la competitividad del sector significa también recuperar una fuente importante de ingresos y estabilidad para Colombia”.

Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón Foto: Cortesía / Fenalcarbon

Las siete prioridades

Fenalcarbón sostiene que Colombia cuenta con una capacidad productiva cercana a 92 millones de toneladas y recursos para aprovechar el potencial del subsuelo. Según el gremio, generar condiciones adecuadas y señales claras de política pública permitiría recuperar los niveles de producción y los aportes superiores a $10 billones anuales.

Para ello, plantea siete prioridades al nuevo Gobierno: revisar las medidas tributarias aplicadas al sector durante los últimos cuatro años; ampliar el parque térmico a carbón bajo el principio de neutralidad tecnológica y remuneración a la energía firme; reducir los sobrecostos logísticos y reformar el SICETAC; recuperar mercados internacionales mediante una defensa comercial activa; fortalecer la seguridad jurídica para la inversión, la formalización y los planes de cierre minero; habilitar áreas reservadas con potencial de carbón; y combatir la explotación ilícita junto con el deterioro de la seguridad en territorios sensibles.

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“Colombia lo que requiere es una diversificación productiva donde los carbones siguen siendo importantes para lograrlo en el tiempo y si el país cuenta con los recursos, las reservas, el conocimiento y una industria capaz de generar empleo y divisas, debe tener también una política que le permita aprovecharlos de manera responsable”, agregó Cante.

Las propuestas serán discutidas en la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, que se realizará el 28 y 29 de octubre en Bogotá. El encuentro reunirá a representantes de la industria, Gobierno y expertos para analizar el papel del carbón en la seguridad energética, el empleo, la reindustrialización y el crecimiento económico.