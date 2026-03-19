Dólar en casas de cambio: cómo se mueve la moneda este 19 de marzo

El dólar es una de las monedas más importantes para la economía mundial. Esto se debe a que es la principal moneda de reserva, comercio e inversión en el mundo, participando en aproximadamente el 90 % de las transacciones internacionales y en el 60 % de las reservas bancarias.

Su estabilidad, respaldada por la economía de EE. UU., determina la inflación, el valor de las importaciones y exportaciones, además de la deuda de los países.

Así fluctúa la divisa. Foto: Adobe Stock

En Colombia, esta divisa es fundamental, pues su cotización afecta directamente el costo de vida (inflación), ya que un dólar alto encarece las importaciones de insumos, alimentos, tecnología y combustibles, impactando el bolsillo de los ciudadanos.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil en el país, registrando precios entre el rango de los $3.600 y los $3.700. Esto ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores.

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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda

Análisis del mercado cambiario para este jueves 19 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.609,26 y de venta de $3.725,56.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor del dólar por ciudades principales para este fin de semana, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Compra Venta Spread Bogotá 3,657 3,735 78 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,660 3,700 40 Medellín 3,563 3,710 147 Pereira 3,620 3,720 100

Tenga en cuenta la variación de la moneda. Foto: Adobe Stock

De otro lado, si lo que desea es analizar el valor de la moneda en los últimos días, tenga en cuenta la siguiente tabla con la fluctuación de hace una semana.

Fecha Compra Venta TRM Jueves 19 de marzo de 2026 3609.26 3725.56 3704.17 Miércoles 18 de marzo de 2026 3609.26 3725.56 3689.97 Martes 17 de marzo de 2026 3598.52 3716.3 3691.9 Lunes 16 de marzo de 2026 3599.63 3718.52 3685.53 Domingo 15 de marzo de 2026 3612.71 3724.79 3685.53 Sábado 14 de marzo de 2026 3612.71 3724.79 3685.53 Viernes 13 de marzo de 2026 3617.5 3727.5 3700.46 Jueves 12 de marzo de 2026 3617.41 3735.74 3687.87

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar en casas de cambio, tenga en cuenta estos precios en distintos establecimientos.

Nombre Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,650 3,790 140 Amerikan Cash 3,660 3,720 60 Cambios Kapital 3,670 3,700 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,660 3,720 60 EuroDolar 3,640 3,710 70 Latin Cambios 3,660 3,720 60

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Es importante que sepa que las casas de cambio se mueven en el mercado de oferta y demanda, por lo que estas no dependen de ninguna entidad oficial para fijar sus precios.

Así se mueve hoy. Foto: NurPhoto via Getty Images

Lo hacen a través de un promedio en el que evalúan precios de otras casas de cambio, precios en bancos, la TRM y la BVC.