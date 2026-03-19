Dólar en casas de cambio: cómo se mueve la moneda este 19 de marzo

El dólar es una de las monedas más importantes para la economía mundial. Esto se debe a que es la principal moneda de reserva, comercio e inversión en el mundo, participando en aproximadamente el 90 % de las transacciones internacionales y en el 60 % de las reservas bancarias.
Su estabilidad, respaldada por la economía de EE. UU., determina la inflación, el valor de las importaciones y exportaciones, además de la deuda de los países.
En Colombia, esta divisa es fundamental, pues su cotización afecta directamente el costo de vida (inflación), ya que un dólar alto encarece las importaciones de insumos, alimentos, tecnología y combustibles, impactando el bolsillo de los ciudadanos.
Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil en el país, registrando precios entre el rango de los $3.600 y los $3.700. Esto ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda
Análisis del mercado cambiario para este jueves 19 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.609,26 y de venta de $3.725,56.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar el valor del dólar por ciudades principales para este fin de semana, tenga en cuenta la siguiente tabla:
|Ciudad
|Compra
|Venta
|Spread
|Bogotá
|3,657
|3,735
|78
|Cali
|3,600
|3,775
|175
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,660
|3,700
|40
|Medellín
|3,563
|3,710
|147
|Pereira
|3,620
|3,720
|100
De otro lado, si lo que desea es analizar el valor de la moneda en los últimos días, tenga en cuenta la siguiente tabla con la fluctuación de hace una semana.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|Jueves 19 de marzo de 2026
|3609.26
|3725.56
|3704.17
|Miércoles 18 de marzo de 2026
|3609.26
|3725.56
|3689.97
|Martes 17 de marzo de 2026
|3598.52
|3716.3
|3691.9
|Lunes 16 de marzo de 2026
|3599.63
|3718.52
|3685.53
|Domingo 15 de marzo de 2026
|3612.71
|3724.79
|3685.53
|Sábado 14 de marzo de 2026
|3612.71
|3724.79
|3685.53
|Viernes 13 de marzo de 2026
|3617.5
|3727.5
|3700.46
|Jueves 12 de marzo de 2026
|3617.41
|3735.74
|3687.87
Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar en casas de cambio, tenga en cuenta estos precios en distintos establecimientos.
|Nombre
|Compran
|Te Venden
|Spread
|Alliance Trade
|3,650
|3,790
|140
|Amerikan Cash
|3,660
|3,720
|60
|Cambios Kapital
|3,670
|3,700
|30
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,660
|3,720
|60
|EuroDolar
|3,640
|3,710
|70
|Latin Cambios
|3,660
|3,720
|60
Es importante que sepa que las casas de cambio se mueven en el mercado de oferta y demanda, por lo que estas no dependen de ninguna entidad oficial para fijar sus precios.
Lo hacen a través de un promedio en el que evalúan precios de otras casas de cambio, precios en bancos, la TRM y la BVC.