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Dólar en casas de cambio: cómo se mueve la moneda este 19 de marzo

Esta es la variación de la moneda en el mercado.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 7:04 a. m.
La cotización del dólar se mueve de manera volátil.
La cotización del dólar se mueve de manera volátil. Foto: El País

El dólar es una de las monedas más importantes para la economía mundial. Esto se debe a que es la principal moneda de reserva, comercio e inversión en el mundo, participando en aproximadamente el 90 % de las transacciones internacionales y en el 60 % de las reservas bancarias.

Su estabilidad, respaldada por la economía de EE. UU., determina la inflación, el valor de las importaciones y exportaciones, además de la deuda de los países.

aranceles EEUU Dólar
Así fluctúa la divisa. Foto: Adobe Stock

En Colombia, esta divisa es fundamental, pues su cotización afecta directamente el costo de vida (inflación), ya que un dólar alto encarece las importaciones de insumos, alimentos, tecnología y combustibles, impactando el bolsillo de los ciudadanos.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil en el país, registrando precios entre el rango de los $3.600 y los $3.700. Esto ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores.

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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda

Análisis del mercado cambiario para este jueves 19 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.609,26 y de venta de $3.725,56.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor del dólar por ciudades principales para este fin de semana, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadCompraVentaSpread
Bogotá3,6573,73578
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6603,70040
Medellín3,5633,710147
Pereira3,6203,720100
Economia
Tenga en cuenta la variación de la moneda. Foto: Adobe Stock

De otro lado, si lo que desea es analizar el valor de la moneda en los últimos días, tenga en cuenta la siguiente tabla con la fluctuación de hace una semana.

FechaCompraVentaTRM
Jueves 19 de marzo de 20263609.263725.563704.17
Miércoles 18 de marzo de 20263609.263725.563689.97
Martes 17 de marzo de 20263598.523716.33691.9
Lunes 16 de marzo de 20263599.633718.523685.53
Domingo 15 de marzo de 20263612.713724.793685.53
Sábado 14 de marzo de 20263612.713724.793685.53
Viernes 13 de marzo de 20263617.53727.53700.46
Jueves 12 de marzo de 20263617.413735.743687.87

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar en casas de cambio, tenga en cuenta estos precios en distintos establecimientos.

NombreCompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6503,790140
Amerikan Cash3,6603,72060
Cambios Kapital3,6703,70030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6603,72060
EuroDolar3,6403,71070
Latin Cambios3,6603,72060
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Es importante que sepa que las casas de cambio se mueven en el mercado de oferta y demanda, por lo que estas no dependen de ninguna entidad oficial para fijar sus precios.

Si usted tiene en su cuenta más de este monto, puede ser investigado por la IRS (Foto: Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
Así se mueve hoy. Foto: NurPhoto via Getty Images

Lo hacen a través de un promedio en el que evalúan precios de otras casas de cambio, precios en bancos, la TRM y la BVC.