Mientras el salario de los congresistas vuelve a estar en el centro del debate público, un reciente análisis reveló que no son ellos quienes encabezan la lista de los mejor pagados del sector público.

De acuerdo con datos del Observatorio Fiscal, divulgados en una transmisión de Blu Radio, existen al menos seis funcionarios del Estado cuyos ingresos mensuales superan y, en algunos casos, duplican el salario de un parlamentario.

El informe advierte que estas diferencias no solo obedecen al salario base, sino a un sistema de primas, bonificaciones y gastos de representación, que varían según el sector y elevan considerablemente el costo final que asume el Estado.

1. Raúl Cruz, subsecretario general del Senado

El primer lugar del ranking lo ocupa Raúl Cruz, subsecretario general del Senado. Según el análisis, su ingreso mensual, calculado a precios de 2026, alcanza los 98 millones de pesos, aunque el costo real para el Estado supera los 135 millones mensuales, al incluir prestaciones y cargas adicionales.a

Este cargo es clave en la administración interna del Congreso, pues coordina procesos legislativos, administrativos y operativos. El dato llama la atención porque su remuneración incluso supera la de su superior jerárquico.

2. Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación

En el segundo puesto aparece Angie Rodríguez, quien recientemente pasó del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) al Fondo Adaptación. Su salario mensual asciende a 94.700.000 millones de pesos, y ejercerá el cargo hasta el próximo 7 de agosto.

El Fondo Adaptación es la entidad encargada de ejecutar proyectos de infraestructura para la mitigación de riesgos y reconstrucción tras emergencias, lo que explica el alto nivel salarial asignado a su dirección.

3. Directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

El tercer lugar lo ocupa la directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, con ingresos cercanos a 91 millones de pesos mensuales.

Esta entidad tiene como función promover, gestionar y gerenciar proyectos de renovación urbana, desarrollo inmobiliario y aprovechamiento de bienes públicos, especialmente en grandes ciudades, lo que la convierte en un actor estratégico en la política de infraestructura del Estado.

4. Edwin Robles, director nacional de Derechos de Autor

En la cuarta posición se encuentra Edwin Robles, director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, dependencia adscrita al Ministerio del Interior.

Su salario mensual ronda los 59 millones de pesos. Desde este cargo se lidera la protección de la propiedad intelectual, el registro de obras y la resolución de conflictos relacionados con derechos de autor, un sector que ha ganado relevancia con el crecimiento de las industrias creativas.

5. Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara

El quinto lugar corresponde a Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes, con un ingreso mensual aproximado de 53.600.000 millones de pesos.

Este cargo es uno de los más importantes en la estructura administrativa de la Cámara, pues coordina el trámite legislativo, la gestión documental y el funcionamiento interno de la corporación.

6. Diego González, secretario general del Senado

Aunque jerárquicamente es superior al subsecretario, Diego González, secretario general del Senado, devenga cerca de 53 millones de pesos mensuales, una cifra superior al salario de un congresista, pero inferior a la de su subalterno Raúl Cruz.

El análisis del Observatorio Fiscal, difundido por Blu Radio, pone sobre la mesa una discusión estructural, la desigualdad salarial dentro del Estado colombiano, donde los ingresos finales no siempre corresponden al nivel jerárquico, sino al diseño histórico de primas y beneficios.

Más allá del debate político, los datos evidencian que el salario de los congresistas no es el más alto del sector público y que el verdadero peso fiscal se encuentra en los cargos administrativos de alto nivel, cuyo costo mensual para el Estado supera ampliamente el ingreso base que reciben.