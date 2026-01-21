Confidenciales

“¿Por qué Petro no les bajó el salario a los actuales congresistas?”: Vicky Dávila alerta estrategia para las elecciones

La periodista señaló que el presidente quisiera hacer la gestión de cuatro años en unos meses.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 2:23 p. m.
La candidata presidencial Vicky Dávila cuestionó al presidente Gustavo Petro por el decreto que le baja el salario a los congresistas al quitarles una prima de servicios.

La periodista criticó que Petro haya tomado esta medida en momentos en que comienza en forma la campaña electoral del 2026.

“¿Por qué Petro no les bajó el salario a los actuales congresistas? ¿Por qué el decreto que hace la reducción operará desde el 20 de julio, cuando él ya se va? ¿Por qué? En campaña, Petro va a hacer todo lo que no hizo en 4 años. Está comprando las elecciones para Iván Cepeda", aseguró Dávila.

Dávila celebró que los congresistas vayan a ganar menos, pero considera que se trataría de una medida populista para las elecciones del 2026. “Sería mucho mejor que en el Congreso se acabara la corrupción, que no llegara más aquellos que tienen precio y que se venden, que llegan a hacer negocios particulares, lobby, los vagos y los que tienen nexos con criminales”, criticó Dávila.

La reducción del salario de los congresistas ha generado todo un debate, especialmente porque la medida regirá a partir del Congreso que será elegido este 2026.

