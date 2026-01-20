“No es venganza...”, el mensaje de Mafe Carrascal, tras decreto que elimina prima especial a congresistas

Aunque la congresista María Fernanda Carrascal, abiertamente petrista, dijo que la medida aplicada por el gobierno a través del decreto que elimina la prima especial a los parlamentarios “no es venganza, sino un acto de justicia”, no pudo evitar impregnar en su mensaje al respecto, un ‘tufillo’ de regocijo.

La legisladora sustentó que los congresistas ganan mensualmente una cifra que ni siquiera muchos de los trabajadores alcanzan a recibir en todo un año para mantener a una familia entera.

Pero, además, aseguró que su expectativa es que los parlamentarios celebren la medida, luego de haber vitoreado cuando hundieron la ley de financiamiento y criticaron el incremento del salario mínimo, que fue superior al 23 %. Dicha decisión, en la actualidad, tiene preocupados a los generadores de empleo y a los mismos trabajadores que recibirán el beneficio, en vilo, por posibles despidos ante el incremento en el costo de la nómina.

Según recordó Mafe Carrascal, la mencionada prima especial para ocupantes de curules en el Legislativo puede llegar hasta los 17 millones de pesos y regirá a partir del 1 de julio, luego de que se posesione el Congreso que elegirán los colombianos en las urnas.

Carrascal se refirió al momento en el que buena parte del Parlamento negó el presupuesto solicitado por el gobierno para 2026, por lo cual tuvo que ser expedido por decreto. En ese momento, argumentó, “no pensaron en las personas vulnerables”, que podrían quedar desamparadas, sin la financiación de programas para su beneficio.

A juicio de la congresista, los ajustes no pueden ser siempre para los menos favorecidos.