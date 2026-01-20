“Volvieron pecado que un congresista escuche a un gobierno”: Wadith Manzur, salpicado en escándalo de la UNGRD, reconoció que no fue “oposición rotunda a Petro”

El congresista del Partido Conservador, Wadtih Manzur, volvió a hablar con la prensa después de permanecer alejado durante varios meses, tras el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). El exdirector de la entidad, Olmedo López, denunció a que al joven monteriano lo había comprado el Gobierno.

Manzur está investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia desde el 12 de noviembre de 2024 por el delito de cohecho impropio. Según el alto tribunal, el joven cordobés y otros congresistas “habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”.

Wadith ManzurRepresentante a la Cámara Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Aún así avanza en su campaña política donde pretende saltar de la Cámara al Senado. Al fin y al cabo, en las elecciones de 2022 sacó más de 200.000 respaldos y su meta es duplicarlos en marzo próximo.

El joven político concedió una entrevista al medio La Razón.co y habló del país, del 2026 y Gustavo Petro.

“Ahora volvieron un pecado que un congresista escuche a un gobierno. ¿Cuándo se ha visto eso? Hay que respetar las figuras presidenciales. Al presidente Gustavo Petro lo eligieron la mayoría de los colombianos. Y si se van al departamento de Córdoba, sacó, creo el 70 por ciento de los votos", dijo.

Afirmó que a varios sectores políticos les gusta vender la idea que apunta a que quien salude a Gustavo Petro es “un bandido” o “vendido”.

“Intentaron amedrantarme”, reconoció.

“Ataque y ataque de intereses particulares, intereses políticos y privados. No me deje amedrentar. Soy un hombre que tengo mi criterio muy bien formado y sé qué es lo que está bien y mal hecho. Tengo muchas cosas que cuestionarle a este gobierno. Por ejemplo: en materia de seguridad, lo que sucedió con el Icetex, la falta de inversión pública en Córdoba. Mucho que criticarle, pero otras cosas por reconocer”, añadió.

El representante Wadith Manzur actuaba como jefe burocrático de la Comisión de Crédito Público, pero quiso operar por su cuenta. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Y remató: “Si lo que esperaban de mí era que fuera oposición rotunda al gobierno de Gustavo Petro, no. No fui. Lo reconozco. No fui oposición rotunda al gobierno Petro”.

Manzur confirmó que aspira al Senado y dijo que es un joven congresista que presenta proyecto de ley, que hace debates, que participa en ellos.

“Mi aspiración es una idea que nace de mi bancada de la Cámara que dijo: ‘Este es el momento de renovar el partido’. Y hablaron del salto al Senado para empezar a sacudir el palo de mango del Partido Conservador. Aquí estoy, no como candidato a la Cámara sino al Senado hablando de las juventudes”.

Indicó que es el competidor más joven al Congreso en el 2026. “El viernes pasado recibí el respaldo de los jóvenes con los que he trabajado”, expresó.

Manzur hace campaña en varias localidades de Bogotá, entre ellas Bosa y San Cristóbal. También en Ciénaga de Oro, Córdoba; en Tolima y otros departamentos del país.

Senador Wadith Manzur; Ministro de salud, Guillermo Jaramillo Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Una de sus fórmulas a la Cámara es el también conservador Juan Loreto Gómez, quien obtuvo 51.660 votos en las elecciones de 2022 en La Guajira y se quedó con una curul en la Cámara. En un chat del 15 de septiembre de 2023 entre las exasesoras Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides, del Ministerio de Hacienda (cuyas declaraciones llevaron a la cárcel al exministro Ricardo Bonilla), se mencionó a Juan Loreto y se dijo que el congresista estaba “furioso” porque un proyecto en el Gobierno no se movía. Él ha sido mencionado en el escándalo de la UNGRD, pero no hay una investigación formal en su contra.