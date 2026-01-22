Denuncian cancelaciones masivas en Airbnb y precios exagerados por concierto de Bad Bunny en Medellín: polémica en redes

Durante este viernes 23, sábado 24 y domingo 25, el reconocido cantante de reguetón Bad Bunny se presentará en Medellín. Aunque son millones los aficionados y fanáticos que esperan con entusiasmo el evento, lo cierto es que también surgió un nuevo dolor de cabeza para otros, que enfrentarían problemas con los alojamientos donde esperaban pasar las noches en la capital antioqueña.

Son cientos los asistentes al concierto que denuncian, a través de redes sociales, la cancelación de las reservas que tenían, incluso hechas desde hace más de un año. Esto se debe a que los anfitriones incrementaron los precios de manera abismal.

Bad Bunny, ganador de Latin Grammy, se presenta en Medellín. Foto: Getty Images for The Latin Recor

Aunque en este mercado normalmente opera la ley de oferta y demanda, muchos aseguran que este debería estar regulado para evitar actuaciones que podrían ir contra el consumidor.

Para poner un ejemplo, en la plataforma no se encuentra ningún alojamiento en Medellín para fechas entre el 22 y el 26 de enero que sea más barato de $1.400.000 por noche, una tarifa que supera el valor normal de un hotel de lujo en cualquier ciudad del país.

Es tan exagerada la subida de precios que hay alojamientos con valores cercanos a los $13.322.730. Este precio corresponde a un inmueble con una sola habitación y cama queen, ubicado en El Poblado.

Estos son los cobros denunciados. Foto: ADOBE STOCK

Hay otro apartamento en Medellín para dos huéspedes, una habitación, con una cama y un baño, que cobra unos $19.061.771 por tres noches.

Incluso, hay publicada una casa en Las Palmas, que tiene tres pisos, seis habitaciones, además de jacuzzi, gimnasio, entre otras amenidades, por un valor de $73.584.040.

Muchos cancelaron las reservas en Airbnb. Foto: COLPRENSA

Tras la situación, el concejal de Medellín, Andrés Tobón, se pronunció y pidió a todas las personas que están recibiendo cancelaciones de sus reservas de Airbnb en Medellín, justo antes del concierto de Bad Bunny, que le escriban.

Indicó que acompañará estos casos, en busca de todas las sanciones correspondientes.