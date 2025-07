Sobrecostos, dudas en la licitación y guerra de competidores: el contrato de chalecos antibalas para la Policía que genera una enorme controversia

El 25 de junio de este año, la Policía Nacional le adjudicó un contrato por más de 9.200 millones de pesos a la empresa C. I. A. Miguel Caballero S. A. S., para adquirir 2.416 chalecos balísticos nivel IIIA, en el marco de un acuerdo para dotar de intendencia a los uniformados que forman parte de esa institución. Cada prenda salió a casi 4 millones de pesos, lo que significaría tres veces el valor de la primera licitación.

Lo curioso es que seis meses atrás, esa misma empresa se presentó a un proceso de licitación que lideró Colombia Compra Eficiente, en el cual se necesitaban 9.000 chalecos antibalas para la Policía Nacional y, como se advirtió, los precios eran mucho más bajos. En esa ocasión, la compañía C. I. A. Miguel Caballero ofreció la prenda por 1.087.550 pesos y en esta nueva el monto fue de 3.821.157 pesos. ¿Por qué se triplicó el precio del mismo artículo en tan pocos meses?

La historia comenzó a finales del año pasado, cuando SEMANA reveló que Colombia Compra Eficiente le adjudicó un contrato por 10.378 millones de pesos a Industrias y Confecciones-Inducon S. A. S. por 9.000 chalecos de un modelo conocido como súper 8. Esa empresa se ganó dicho contrato porque ofertó cada prenda a 1.073.182, es decir, 14.000 pesos menos que C. I. A. Miguel Caballero, que también compitió en ese proceso.

Lo particular es que a pesar de que Inducon notificó esa situación a la entidad compradora, Colombia Compra Eficiente envió un correo electrónico aclarando que verificaron la validez de ese certificado que entrega el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos (NIJ por sus siglas en inglés), por petición de la firma C. I. A. Miguel Caballero S. A. S., la misma que hoy estaría envuelta en la controversia por los supuestos sobrecostos del nuevo contrato .

Lo particular es que Inducon vivió una situación similar con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) a través de la orden de compra número 133926, pero después de que el modelo súper 8 sufrió la suspensión de la NIJ, la institución autorizó la modificación del producto por otro conocido como Pangolín, el cual cuenta con mejores características. Siete meses después de la firma de ese contrato, la Policía no ha recibido los 9.000 chalecos, Colombia Compra Eficiente no ha dado ninguna solución para destrabarlo e Inducon quedó temporalmente suspendida para participar en otros procesos de licitación, a pesar de que volvió a recuperar el certificado NIJ.