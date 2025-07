Así fue el recorte presupuestal en Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aeroespacial. Las cifras son del Gobierno Petro

El Gobierno Petro destinó 33 billones de pesos para que las Fuerzas Armadas cumplieran sus misiones durante el 2025, pese a que ellas proyectaron necesidades por más de 50 billones de pesos. De acuerdo con el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, esa solicitud no se materializó: “El presupuesto pedido no fue autorizado porque no alcanzó la plata”, dijo a esta revista el pasado viernes.