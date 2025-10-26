Suscribirse

Mundo

El país latinoamericano que desafía a Estados Unidos: su ejército, el más poderoso de la región, sorprende por su capacidad militar

El país cuenta con millones de efectivos, un amplio gasto en defensa y la capacidad de fabricar su armamento y equipo para las fuerzas armadas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
26 de octubre de 2025, 1:41 p. m.
Celebración del Día del Ejército Brasileño en Brasilia, Brasil, el 16 de abril de 2025.
Brasil cuenta con millones de militares, activos y de reserva. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos suele publicar cada año el World Factbook, en el cual se hace un análisis de los países del mundo. Allí radican datos actualizados sobre la geografía, la demografía, el territorio, la economía, comunicaciones y las fuerzas armadas de cada nación, entre otros datos.

De acuerdo con la última publicación de la CIA, en 2024, el país más poderoso —en cuanto a su poder militar— en Latinoamérica es Brasil.

Según los detalles del análisis, este país se ha consolidado como una potencia en el hemisferio sur con sus fuerzas armadas, ya que cuenta con más de 375.000 efectivos activos, tiene una reserva de más de un millón de personas y, durante 2023, gastó hasta 22.900 millones de dólares en defensa.

El Ejército y la Marina realizan los preparativos de seguridad para la inauguración de la Cumbre del BRICS en el MAM (Museo de Arte Moderno), en el sur de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil,
El gasto de defensa les permite mantener los vehículos blindados y mejorar las fuerzas marítima y aérea. | Foto: Anadolu via Getty Images

Así las cosas, el Ejército de Brasil es la rama más fuerte: tiene al menos 270.000 militares y una reserva de alrededor de 1,74 millones de soldados. Además, en Brasil el servicio militar es obligatorio para todos los hombres entre 18 y 45 años, quienes deben servir al país en un periodo de 9 a 12 meses.

Contexto: No es Brasil ni Chile: este es el país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y el único en el top 10 del mundo, según Global Firepower

La reserva del Ejército se refiere a personas que combinan su ejercicio militar con la vida civil. Estos están disponibles para ser movilizados en caso de guerra, de invasión o alguna emergencia nacional que lo amerite.

A partir de este año, las mujeres pueden presentarse al ejército de manera voluntaria. Hasta el momento, cerca de 37.000 hacen parte del organismo.

El Ejército y la Marina realizan los preparativos de seguridad para la inauguración de la Cumbre del BRICS en el MAM (Museo de Arte Moderno), en el sur de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 6 de julio de 2025.
Brasil ocupa el puesto 11 de los más poderosos del mundo. | Foto: Anadolu via Getty Images

De acuerdo con los reportes de la prensa, el presupuesto destinado para la defensa le permite al país mantener al menos 22.000 vehículos blindados, además de modernizar la marina y la fuerza aérea. Se ha registrado que el despliegue de las fuerzas se concentra en la Amazonía, en las fronteras y en zonas marítimas.

Contexto: Lula da Silva toma postura sobre la posible invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos

Las empresas más representativas para la fabricación del equipamiento militar en Brasil son Embraer, Avibras y Ares, que cuentan con la tecnología necesaria para fabricar aviones, drones, carros blindados y sistemas de misiles.

Militares colombianos y de Brasil en operativo contra la minería ilegal en el Amazonas.
Las fuerzas se concentran en la Amazonía, las fronteras y zonas marítimas. | Foto: Fuerzas Militares

El arsenal de este país de Latinoamérica destacan los aviones cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y un submarino de alcance nuclear, que es el primero y único que hay en un país del hemisferio sur del continente.

Al mismo tiempo, la investigación de la CIA determinó que el 7,4 % del presupuesto de defensa va destinado al desarrollo y la indagación, por lo que el país se hace cada vez más independiente de las importaciones de armas o equipo militar.

En el escalafón mundial, de los países más poderosos a nivel militar, Brasil ocupa el puesto 11, por delante de Alemania, Israel y España.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dos hombres arrestados por el millonario robo de joyas en el museo del Louvre, valoradas en más de 100 millones de dólares

2. Vicky Dávila a Sergio Fajardo: “No entiendo por qué defiende a Gustavo Petro”

3. Nacional vs. Medellín: el clásico paisa que promete sacudir la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

4. Horóscopo chino del 26 de octubre: seis signos bajo una lluvia de buena suerte, dinero y energía positiva

5. Huracán Melissa causa preocupación en el Caribe colombiano: advierten oleajes de hasta 2,5 metros en La Guajira y Magdalena

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BrasilFuerzas Armadas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.