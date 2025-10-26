El país latinoamericano que desafía a Estados Unidos: su ejército, el más poderoso de la región, sorprende por su capacidad militar

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos suele publicar cada año el World Factbook, en el cual se hace un análisis de los países del mundo. Allí radican datos actualizados sobre la geografía, la demografía, el territorio, la economía, comunicaciones y las fuerzas armadas de cada nación, entre otros datos.

De acuerdo con la última publicación de la CIA, en 2024, el país más poderoso —en cuanto a su poder militar— en Latinoamérica es Brasil.

Según los detalles del análisis, este país se ha consolidado como una potencia en el hemisferio sur con sus fuerzas armadas, ya que cuenta con más de 375.000 efectivos activos, tiene una reserva de más de un millón de personas y, durante 2023, gastó hasta 22.900 millones de dólares en defensa.

El gasto de defensa les permite mantener los vehículos blindados y mejorar las fuerzas marítima y aérea. | Foto: Anadolu via Getty Images

Así las cosas, el Ejército de Brasil es la rama más fuerte: tiene al menos 270.000 militares y una reserva de alrededor de 1,74 millones de soldados. Además, en Brasil el servicio militar es obligatorio para todos los hombres entre 18 y 45 años, quienes deben servir al país en un periodo de 9 a 12 meses.

La reserva del Ejército se refiere a personas que combinan su ejercicio militar con la vida civil. Estos están disponibles para ser movilizados en caso de guerra, de invasión o alguna emergencia nacional que lo amerite.

A partir de este año, las mujeres pueden presentarse al ejército de manera voluntaria. Hasta el momento, cerca de 37.000 hacen parte del organismo.

Brasil ocupa el puesto 11 de los más poderosos del mundo. | Foto: Anadolu via Getty Images

De acuerdo con los reportes de la prensa, el presupuesto destinado para la defensa le permite al país mantener al menos 22.000 vehículos blindados, además de modernizar la marina y la fuerza aérea. Se ha registrado que el despliegue de las fuerzas se concentra en la Amazonía, en las fronteras y en zonas marítimas.

Las empresas más representativas para la fabricación del equipamiento militar en Brasil son Embraer, Avibras y Ares, que cuentan con la tecnología necesaria para fabricar aviones, drones, carros blindados y sistemas de misiles.

Las fuerzas se concentran en la Amazonía, las fronteras y zonas marítimas. | Foto: Fuerzas Militares

El arsenal de este país de Latinoamérica destacan los aviones cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y un submarino de alcance nuclear, que es el primero y único que hay en un país del hemisferio sur del continente.

Al mismo tiempo, la investigación de la CIA determinó que el 7,4 % del presupuesto de defensa va destinado al desarrollo y la indagación, por lo que el país se hace cada vez más independiente de las importaciones de armas o equipo militar.