Mundo
No es Brasil ni Chile: este es el país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower
Colombia se encontraría entre los países con mayor poder naval, según el ranking.
El poder naval se ha vuelto crucial, ya que las rutas marítimas son vitales para el comercio global y la seguridad nacional. Por ello, la fuerza de una armada se evalúa basándose en el número de buques que posee, su capacidad operativa, la tecnología de sus sistemas de combate y el nivel de preparación de sus tripulantes.
De acuerdo con el ranking de Global Firepower (GFP), además de los países que se creía que tendrían mayor poder marítimo, como Chile y Brasil, existe otra nación en América Latina que cuenta con un poder naval considerable, ubicándose en el top 10 mundial: Colombia.
En total, cuenta con 233 unidades de embarcaciones bélicas, superando a países vecinos. Esta cifra se concentra principalmente en patrulleros, lo que refleja un enfoque en vigilancia costera, control marítimo y operaciones contra el narcotráfico.
La flota marítima de Colombia también cuenta con el apoyo de 217 patrulleros, 4 submarinos, 2 corbetas y 7 fragatas, según reportes locales y cifras recogidas en el ranking.
Aunque en tonaje se queda por debajo de Chile y Brasil, su posición en el conteo global expone un crecimiento exponencial en número de unidades y un control seguro de sus aguas territoriales y el Caribe.
De acuerdo con el ranking, estos son los 10 países con mejor fuerza naval:
- China – 754 buques
- Estados Unidos – 440
- Rusia – 419
- Indonesia – 331
- Suecia – 308
- India – 293
- Tailandia – 293
- Sri Lanka – 270
- Finlandia – 264
- Colombia – 23
China, en primera posición, cuenta con una flota de aproximadamente 754 buques, pues en las últimas dos décadas ha nutrido su armada, enfocándose en patrulleros y corbetas, pero también en destructores, portaaviones y submarinos nucleares.
Por su parte, Estados Unidos cuenta con una flota de 13.043 aeronaves, que representa más del 50 % de la capacidad aérea global. En su dominio se encuentran equipos como cazas de quinta generación como los F-22 Raptor y F-35 Lightning II, además de bombarderos estratégicos B-2 Spirit, lo que garantiza un poder de proyección y de fuerza incomparables.
Para mantener su posición dominante, Estados Unidos invierte anualmente más de 800.000 millones de dólares en su presupuesto de defensa, una suma que triplica el gasto militar de cualquier otro país. Esta constante inyección de capital garantiza la modernización de sus equipos, el mantenimiento de su flota aérea y la expansión de su extensa red de bases militares a nivel global.