No es Brasil ni Chile: este es el país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower

El poder naval se ha vuelto crucial, ya que las rutas marítimas son vitales para el comercio global y la seguridad nacional. Por ello, la fuerza de una armada se evalúa basándose en el número de buques que posee, su capacidad operativa, la tecnología de sus sistemas de combate y el nivel de preparación de sus tripulantes.

De acuerdo con el ranking de Global Firepower (GFP), además de los países que se creía que tendrían mayor poder marítimo, como Chile y Brasil, existe otra nación en América Latina que cuenta con un poder naval considerable, ubicándose en el top 10 mundial: Colombia.

En total, cuenta con 233 unidades de embarcaciones bélicas, superando a países vecinos. Esta cifra se concentra principalmente en patrulleros, lo que refleja un enfoque en vigilancia costera, control marítimo y operaciones contra el narcotráfico.

La flota marítima de Colombia también cuenta con el apoyo de 217 patrulleros, 4 submarinos, 2 corbetas y 7 fragatas, según reportes locales y cifras recogidas en el ranking.

Aunque en tonaje se queda por debajo de Chile y Brasil, su posición en el conteo global expone un crecimiento exponencial en número de unidades y un control seguro de sus aguas territoriales y el Caribe.

De acuerdo con el ranking, estos son los 10 países con mejor fuerza naval:

China – 754 buques Estados Unidos – 440 Rusia – 419 Indonesia – 331 Suecia – 308 India – 293 Tailandia – 293 Sri Lanka – 270 Finlandia – 264

China, en primera posición, cuenta con una flota de aproximadamente 754 buques, pues en las últimas dos décadas ha nutrido su armada, enfocándose en patrulleros y corbetas, pero también en destructores, portaaviones y submarinos nucleares.

Por su parte, Estados Unidos cuenta con una flota de 13.043 aeronaves, que representa más del 50 % de la capacidad aérea global. En su dominio se encuentran equipos como cazas de quinta generación como los F-22 Raptor y F-35 Lightning II, además de bombarderos estratégicos B-2 Spirit, lo que garantiza un poder de proyección y de fuerza incomparables.

