No es Brasil ni Chile: este es el país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower

Colombia se encontraría entre los países con mayor poder naval, según el ranking.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 11:32 p. m.
Suboficiales del Ejército llegan a zonas complejas de orden público.
Suboficiales del Ejército colombiano. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El poder naval se ha vuelto crucial, ya que las rutas marítimas son vitales para el comercio global y la seguridad nacional. Por ello, la fuerza de una armada se evalúa basándose en el número de buques que posee, su capacidad operativa, la tecnología de sus sistemas de combate y el nivel de preparación de sus tripulantes.

Contexto: Momento en el que un soldado arriesga su vida al encontrar depósito con explosivos en el Caquetá

De acuerdo con el ranking de Global Firepower (GFP), además de los países que se creía que tendrían mayor poder marítimo, como Chile y Brasil, existe otra nación en América Latina que cuenta con un poder naval considerable, ubicándose en el top 10 mundial: Colombia.

La embajada de Colombia en Nicaragua tendrá funcionaria en propiedad.
Bandera de Colombia | Foto: 123rf

En total, cuenta con 233 unidades de embarcaciones bélicas, superando a países vecinos. Esta cifra se concentra principalmente en patrulleros, lo que refleja un enfoque en vigilancia costera, control marítimo y operaciones contra el narcotráfico.

La flota marítima de Colombia también cuenta con el apoyo de 217 patrulleros, 4 submarinos, 2 corbetas y 7 fragatas, según reportes locales y cifras recogidas en el ranking.

Contexto: “El Ejército me quiere callar”: grave señalamiento de suboficial que denunció infiltración en la seguridad del presidente Petro

Aunque en tonaje se queda por debajo de Chile y Brasil, su posición en el conteo global expone un crecimiento exponencial en número de unidades y un control seguro de sus aguas territoriales y el Caribe.

En la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas, Sucre, un destacamento de 60 mujeres del pelotón de infantería marcó un hito al realizar por primera vez en la historia de la Armada Nacional de Colombia el solemne juramento a la bandera. (Colprensa - Mariano Vimos)
Infantes de Marina mujeres | Foto: El país

De acuerdo con el ranking, estos son los 10 países con mejor fuerza naval:

  1. China – 754 buques
  2. Estados Unidos – 440
  3. Rusia – 419
  4. Indonesia – 331
  5. Suecia – 308
  6. India – 293
  7. Tailandia – 293
  8. Sri Lanka – 270
  9. Finlandia – 264
  10. Colombia – 23

China, en primera posición, cuenta con una flota de aproximadamente 754 buques, pues en las últimas dos décadas ha nutrido su armada, enfocándose en patrulleros y corbetas, pero también en destructores, portaaviones y submarinos nucleares.

Contexto: EE. UU. se estaría preparando para entrar a Venezuela con el objetivo de expulsar a Maduro

Por su parte, Estados Unidos cuenta con una flota de 13.043 aeronaves, que representa más del 50 % de la capacidad aérea global. En su dominio se encuentran equipos como cazas de quinta generación como los F-22 Raptor y F-35 Lightning II, además de bombarderos estratégicos B-2 Spirit, lo que garantiza un poder de proyección y de fuerza incomparables.

Fotos de la semana 8 octubre 2021
Comando Indo-Pacífico de EE. UU. | Foto: AP

Para mantener su posición dominante, Estados Unidos invierte anualmente más de 800.000 millones de dólares en su presupuesto de defensa, una suma que triplica el gasto militar de cualquier otro país. Esta constante inyección de capital garantiza la modernización de sus equipos, el mantenimiento de su flota aérea y la expansión de su extensa red de bases militares a nivel global.

