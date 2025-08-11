El mar de China Meridional ha vuelto a ser escenario este lunes, 11 de agosto, de escenas de tensión entre barcos chinos y filipinos, durante las cuales dos buques vinculados a la Marina y a la Guardia Costera de China llegaron a impactar en el marco de una persecución a un patrullero de Filipinas.

El suceso ha tenido lugar en la zona conocida como bajo de Masinloc o atolón de Scarborough, un área en disputa donde la Guardia Costera de Filipinas desplegó dos de sus barcos en apoyo a la navegación por este área de más de una treintena de embarcaciones pesqueras.

Un portavoz de la Guardia Costera filipina, Jay Tarriela, ha explicado en la red social X que estas embarcaciones tuvieron que hacer frente a “maniobras peligrosas y acciones de bloqueo” por parte de buques chinos, a los que han acusado de utilizar un cañón de agua.

🇵🇭⚓ “Fuego amigo” made in China



En el último episodio del pulso en el Mar de Filipinas Occidental, la Guardia Costera china intentó embestir a un buque de la Guardia Costera filipina… pero falló.

💥 En su lugar, impactaron contra su propio buque de la Armada del EPL, dejándolo… pic.twitter.com/05jjHE8xl9 — BELLUMARTIS (@bellumartis) August 11, 2025

La tensión habría llegado a tal punto que un barco de los guardacostas de China impactó con otro de la Marina del mismo país cuando perseguía “a gran velocidad” a un buque filipino.

Según Tarriela, el choque provocó “daños sustanciales” en uno de los barcos, hasta el punto de que no podría ya seguir navegando.

“También hemos enfatizado que este tipo de comportamiento imprudente en el mar podría, en última instancia, provocar accidentes”, dijo. “Nuestros pensamientos están con el personal del CCG que pudo haber resultado herido en este incidente”.

China y Filipinas han registrado frecuentes choques en el mar de China Meridional, que Pekín reclama casi por completo pese a un fallo internacional que determinó que esa posición carece de sustento legal.

Las autoridades filipinas brindaron entonces asistencia a la parte china, también para los tripulantes que, según esta versión, resultaron heridos como consecuencia del impacto.

Por su parte, la Guardia Costera de China no se ha referido a este accidente y un portavoz, Gan Yu, se ha limitado a indicar que había logrado “expulsar” a “múltiples” embarcaciones filipinas mediante acciones “profesionales” y “legítimas”, según la agencia de noticias oficial Xinhua.

En esta foto, tomada de un video y proporcionada por la Guardia Costera de Filipinas, se ve un barco de la Guardia Costera china dañado, a la derecha, junto a un buque de la Armada china, a la izquierda, después de que chocaran accidentalmente mientras perseguían a un barco pesquero filipino cerca de Scarborough Shoal en el disputado Mar de China Meridional el lunes 11 de agosto de 2025. (Guardia Costera de Filipinas vía AP) | Foto: AP

Pekín considera esta zona “territorio de China”, razón por la cual se reserva el derecho a seguir con las actividades militares “para defender la soberanía territorial nacional y los derechos e intereses marítimos”.

Este último incidente llega después de que Pekín recriminase al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., unas declaraciones sobre un potencial conflicto entre Estados Unidos y China a cuenta de la isla de Taiwán.