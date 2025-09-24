Suscribirse

Nación

“El Ejército me quiere callar”: grave señalamiento de suboficial que denunció infiltración en la seguridad del presidente Petro

La Fiscalía reveló que entre los capturados circulaba información calificada como ultrasecreta.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 7:40 p. m.
En la imagen el sargento Jesús Rubiano, quien denunció irregularidades en la seguridad presidencias.
En la imagen el sargento Jesús Rubiano, quien denunció irregularidades en la seguridad presidencial. | Foto: Archivo particular.

El sargento del Ejército, Jesús Rubiano, quien denunció en SEMANA una serie de posibles irregularidades que se estarían presentando dentro de la seguridad presidencial con posibles infiltrados.

Fiscalía reveló imágenes de la falsa capitán de la Policía que tenía acceso a información de seguridad presidencial.
Fiscalía reveló imágenes de la falsa capitana de la Policía que tenía acceso a información de seguridad presidencial. | Foto: Fiscalía

Rubiano denunció que, luego de hacer las denuncias públicas, fue abandonado por el Ejército, institución que en vez de protegerlo lo envió a una zona roja, como es el departamento del Guaviare, donde meses atrás las disidencias de las FARC de alias Calarcá asesinaron a siete militares.

“Me encuentro en una zona roja, en bastante riesgo, no solo de mi integridad, sino con riesgos de salud y este es el momento; aun así, las autoridades no se han pronunciado. Estoy abandonado por mi Ejército Nacional. Estoy abandonado por los entes de control”, dijo el sargento Rubiano a SEMANA.

Captura de la falsa capitán de la Policía, según la Fiscalía.
Captura de la falsa capitán de la Policía, según la Fiscalía. | Foto: Fiscalía

El suboficial, que se encuentra en zona crítica de orden público, cuestionó el proceder del Ejército con quienes se atreven a denunciar irregularidades, como ocurrió en su caso.

“¿Cómo es posible que se hace unas denuncias y la respuesta para la persona que denuncia es trasladarlo, investigarlo, arremeterlo, perseguirlo? y aquí no hay garantías de seguridad (...) El Ejército me quiere callar”, denunció el sargento Rubiano, quien dijo que teme por su vida.

Agregó: “Yo corro mucho riesgo y la verdad estoy abandonado por el Estado colombiano, estoy abandonado por mi Ejército Nacional. Estaré tomando las medidas con mi defensa para llegar a organismos internacionales de ser necesario, toda vez que no se le ha dado la responsabilidad y la debida atención a esta denuncia que yo realicé desde un principio de año”.

Falsa capitán de la Policía participando en reuniones militares, según la Fiscalía.
Falsa capitán de la Policía participando en reuniones militares, según la Fiscalía. | Foto: Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía reveló las identidades del personal capturado tras la denuncia de Rubiano. “Los presuntos involucrados en estas actividades ilegales fueron identificados como el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández”, indicó el ente acusador.

Sobre los presuntos hechos irregulares, la Fiscalía explicó que: “De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a las instalaciones militares y la participación en operaciones tácticas y de inteligencia”.

“La mujer, haciéndose pasar como capitán, es señalada de asumir funciones exclusivas de los oficiales, ingresar a reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto relacionada con indagaciones en curso, composición de los esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales contra estructuras criminales, entre estas el Tren de Aragua”, añadió la Fiscalía.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

2. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

3. Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

4. La ‘pulla’ de Luz Adriana Camargo a la fiscal del caso contra Nicolás Petro: “Se requiere de lealtad institucional”

5. Isabella Ladera reapareció en redes sociales y dejó un sorprendente mensaje: “Lo que te atraviesa, te transforma”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetropresidenciaEjército

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.