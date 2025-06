Ejército identificó a supuesta infiltrada en unidad que manejaba información sobre la seguridad del presidente Petro y su familia

En diálogo con SEMANA , el comandante encargado del Ejército, el general Erik Rodríguez, reveló que ya se tiene identificada a la mujer —que según el sargento David Rubiano— se infiltró en el Ejército y habría obtenido información sensible sobre la seguridad de la familia presidencial.

Como lo reveló SEMANA, el sargento activo de las fuerzas especiales, David Rubiano, que había sido asignado a una unidad donde se maneja —según él— información sensible de la seguridad presidencial, una mujer que se hizo pasar como oficial de la Policía cuando no lo era, habría obtenido información sensible sobre la seguridad del presidente Gustavo Petro y su familia.