Concierto de Bad Bunny en Medellín: horarios, duración, ‘setlist’ y posibles invitados

Tras una larga espera, Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes del reguetón a nivel mundial, arribó a Medellín para reencontrarse con el público colombiano en tres conciertos que prometen ser memorables. Los espectáculos convocarán a miles de asistentes, muchos de los cuales viajaron desde distintas ciudades del país y del exterior exclusivamente para disfrutar de sus presentaciones.

Bajo su reconocida gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, el latino visitará Medellín durante tres noches, iniciando el 23 de enero y finalizando el domingo 25. Las expectativas son altas, debido a las presentaciones que ya realizó años atrás.

Bad Bunny llegará cargado de sorpresas, al mostrar en escena parte de su exitoso álbum musical. Los fanáticos tienen curiosidad por conocer cuáles serán los invitados de las noches, teniendo en cuenta la popularidad de estas colaboraciones en el escenario.

El “efecto Benito” se sale de control: arriendos de hasta $100 millones y denuncias por cancelaciones masivas en Medellín

“La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour dará vida al álbum, sumergiendo completamente al público en su universo y celebrando la esencia y la cultura de la herencia puertorriqueña de Bad Bunny. Esta gira marca su regreso a Europa por primera vez desde 2019, su vuelta a América Latina desde que se convirtió en el artista más exitoso en giras en 2022 con su World’s Hottest Tour y su debut en países como Australia, Brasil, Japón”, indicó Ticketlive, empresa comercializadora de las entradas.

Entre los posibles invitados del concierto circulan nombres como Ñejo, J Balvin, Feid, Ñengo Flow y Arcángel, además de Karol G, quien podría presentarse en estas fechas. Nada ha sido confirmado por el momento, pero se espera una fuerte presencia colombiana en los sonidos que acompañen al puertorriqueño.

Horario de apertura al concierto de Bad Bunny

De acuerdo con información compartida por los organizadores del evento, las puertas abrirán desde las 3:00 p. m. en el Estadio Atanasio Girardot, mientras que el show inicial comenzaría a las 9:00 p. m., con una posible duración de entre dos horas y media y tres horas.

Cabe recordar que las mujeres embarazadas no podrán asistir por motivos de seguridad, además de que no se permitirá el acceso a personas en estado de alicoramiento, con bebidas o alimentos externos, armas de fuego o cortopunzantes, hebillas grandes, sombrillas, cámaras profesionales ni chapas.

Setlist del concierto

Acto 1

La Mudanza

Callaíta (versión salsa)

Pitorro de coco

Weltita

Turista

Baile inolvidable

Nuevayol

Acto 2

Veldá

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu Mamá

La Romana

Voy a llevarte pa PR

Me porto bonito

No me conoce (Cover de Jhayco)

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

Monaco

25/8

Café con ron

Ábreme paso (cover de Los Pleneros de la Cresta)

Acto 3

Ojitos Lindos

La Canción (con J Balvin)

Kloufrens

Dákiti (con Jhay Cortez)

El Apagón

Dtmf

E00

La llegada del cantante puertorriqueño no pasó desapercibida para las autoridades locales. A través de sus redes sociales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el impacto positivo que tendrá el evento en la ciudad, especialmente en el ámbito económico.

Según indicó, se proyecta la asistencia de cerca de 100.000 personas, lo que representa un impulso significativo para sectores como el turismo, el comercio y los servicios.