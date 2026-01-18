Gente

Luis Alberto Posada reveló decisión que tomó y habló de cambios en sus conciertos: “No hay manera”

El cantante compartió una noticia a través de redes sociales, explicando la razón.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

18 de enero de 2026, 9:08 p. m.
Luis Alberto Posada, cantante de música popular.
Luis Alberto Posada, cantante de música popular.

Luis Alberto Posada quedó en el centro de las reacciones de noticias y plataformas digitales por lo ocurrido en el homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá: el cantante se salió de la fila y terminó molesto con el equipo del fallecido cantante, que lo quería bajar del escenario.

A pesar de que recibió muchas críticas del público y de algunos usuarios de redes sociales, el cantante siguió adelante y reflejó su interés por honrar la memoria del artista. Fanáticos lo defendieron, asegurando que su reacción se debía a lo afectado que estaba por la pérdida.

Días después, Luis Alberto Posada llamó la atención, de nuevo, con un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram. El colombiano compartió un anuncio relevante para sus seguidores, pues habría cambios en los conciertos que realizaría.

“Bueno, mi gente linda, mis posadistas. Por tanto amor que me tienen, yo no hallo cómo retribuir en un trocito… Vamos a hacer una dinámica a partir de hoy en todo municipio o ciudad que vayamos. Quiero darle a un posadista el gusto de que esté conmigo en tarima”, comentó.

“Sentarlo o sentarla al lado. Vamos a escoger a uno de ustedes, de cada municipio que vaya, o de cada ciudad. Por ejemplo, en Aquitania, Boyacá, entonces quiero escoger un posadista de allá y subirlo a la tarima, y que comparta conmigo. Si toma licor, nos tomamos un licor; si toma café, nos tomamos un café”, agregó.

Luis Alberto Posada lanza fuertes declaraciones sobre sus inicios en la industria.
Luis Alberto Posada.

El representante de la música popular fue enfático en que dicha persona elegida debía ser del municipio o lugar donde hubiera fecha de show, demostrando con documentos que sí residía o hacía parte de allí.

“Tiene que ser del mismo municipio, y así sucesivamente. Ustedes me hacen la dinámica que a mí me guste. Un abrazo bien grande, y gracias por tanta fidelidad y tanto amor”, agregó.

Los pasos para ganarse este beneficio son: comentar en el post, explicar por qué era la persona que debe ganar, ser mayor de edad y demostrar que es un posadista real.

Luis Alberto Posada reveló decisión que tomó y habló de cambios en sus conciertos: "No hay manera"

