Las autoridades de Medellín confirmaron este martes 23 de septiembre la demolición de varias piscinas que, según el requerimiento de la Alcaldía, habría sido construidas ilegalmente en el sector de las Tres Cruces.

De igual manera, informaron que entre las estructuras demolidas también había quioscos y edificaciones en concreto y madera.

Este procedimiento se llevó a cabo tras una orden de la Policía. La intervención incluyó el desmonte de dos piscinas adicionales y varias estructuras utilizadas como amanecederos, que funcionaban como puntos de fiesta y consumo de licor.

Piscinas ilegales intervenidas y demolidas en Medellín. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

De acuerdo con los informes de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, en el lugar se identificaron edificaciones construidas sin licencia de curaduría, además de estructuras en concreto, madera y otros materiales, así como una vía en cemento realizada de manera irregular.

También se detectó la desviación de una quebrada y la contaminación directa sobre la fuente hídrica.

“Cada denuncia ciudadana cuenta. Como ya lo hemos demostrado, la institucionalidad está del lado de la gente de bien y en contra de los ilegales. Este es un mensaje claro para quienes pretendan desafiar la ley: vamos tras ellos, no importa dónde se escondan ni qué recursos utilicen para ocultar su actividad criminal”, concluyó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Piscinas ilegales intervenidas y demolidas en Medellín. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

La intervención respondió a las denuncias reiteradas de la comunidad, que alertó sobre la realización de fiestas clandestinas, la contaminación de la quebrada y una creciente amenaza para la convivencia en el sector.

Este espacio se había convertido en un foco de inseguridad, con consumo de estupefacientes, presencia de menores en riesgo y un notorio deterioro ambiental.

“Adelantamos en el sector de Altavista la demolición de una piscina construida ilegalmente en un predio afectado al espacio público, que estaba siendo utilizado como balneario privado para obtener lucro indebido. Estos predios no pueden ser ocupados ni intervenidos de manera particular porque son bienes afectados al espacio público y en este caso, sin la debida autorización y con su privatización, tiene implicaciones urbanísticas ambientales, limita el acceso colectivo y genera riesgos para la comunidad. Con estas medidas seguimos garantizando el adecuado modelo de ocupación del territorio”, precisó el subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Alberto Trujillo Vergara.

Piscinas ilegales intervenidas y demolidas en Medellín. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

A través del componente Construye Bien, se apoyaron las acciones de desmonte y retiro de las construcciones irregulares detectadas en el operativo.

Con apoyo de maquinaria y de personal especializado se eliminaron muros en concreto, estructuras de madera y una vía en cemento que afectaba la zona.

Los materiales retirados fueron puestos bajo control de la autoridad competente y se continuará la investigación para determinar responsables.