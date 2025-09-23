Suscribirse

Antioquia

Al menos 20 mineros atrapados tras impresionante derrumbe en una mina de Segovia, Antioquia: esto se sabe

Se desconoce su estado de salud. Las autoridades y organismos de socorro trabajan en su rescate.

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

23 de septiembre de 2025, 1:16 p. m.
18 mineros que estaban atrapados en una mina de oro en Segovia, Antioquia, fueron rescatados con vida.
Imagen de referencia de una mina en Segovia, Antioquia. | Foto: Tomado de video y Agencia Nacional de Minería.

Este martes, 23 de septiembre, se registró un impresionante derrumbe en una mina situada en Segovia, Antioquia, donde por lo menos 20 mineros se encuentran atrapados. Las autoridades se encuentran realizando la verificación de la zona para poder iniciar con las labores de rescate de estas personas.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los mineros, mientras que los organismos de rescate ya hacen presencia en el sitio.

Noticia en desarrollo...

