Frenan expansión de las disidencias de Calarcá en Antioquia y Caldas: así fue la operación del Ejército

Las operaciones militares en las regiones de Colombia no se detienen por parte de las Fuerzas Militares que adelantan labores de inteligencia y en terreno.

Este martes, 23 de septiembre, se conoció que el Gaula del Ejército Nacional junto con la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de un presunto disidente de las Farc al mando de alias Calarcá, que realizaba misiones de expansión en Antioquia y Caldas.

En esta captura, las autoridades lograron decomisar armas de fuego y también material importante que le sirve a la inteligencia para robustecer sus investigaciones en contra de estos grupos ilegales.

“Gracias a labores de inteligencia desplegadas por el Gaula Militar Valle de Aburrá, con apoyo del Ministerio de Defensa Nacional, se logró ubicar el terreno en donde estos criminales se escondían y planeaban la ejecución de sus delitos”, explicaron las autoridades.

Subametralladora decomisada a las disidencias de las Farc comandadas por Calarcá. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Cuando los militares llegaron a la zona fueron recibidos a disparos, lo que desató un combate que terminó con esta captura, mientras que los demás huyeron con rumbo desconocido.

“Los miembros de las disidencias, al notar la presencia de los militares, abren fuego y los atacan. Gracias a una milimétrica maniobra de combate en la cual copan la posición que ocupaban los disidentes, estos se ven obligados a huir del lugar, dejando abandonado a uno de sus miembros y un importante material dejando guerra”, detallaron desde el Ejército Nacional.

La persona capturada en esta operación militar fue identificada por las autoridades como Gilberto Duarte Cardona, alias Andrés y quien, al parecer, tendría a su cargo el manejo de las finanzas ilegales de esta comisión de las disidencias de las Farc.

“Se incautó un fusil calibre 5.56 mm, una Mini Uzi, más de 120 unidades de munición de diferentes calibres, equipos de comunicaciones, material de intendencia y brazaletes alusivos a esa estructura criminal de las disidencias”, agregaron.

Fusil decomisado en la operación militar. | Foto: Suministrada a SEMANA.

De acuerdo con el Ejército Nacional, Calarcá ha enviado varios grupos para otras zonas del país con el fin de poder tener el control absoluto en estos territorios.