Suscribirse

Antioquia

Frenan expansión de las disidencias de Calarcá en Antioquia y Caldas: así fue la operación del Ejército

Las autoridades lograron capturar a un presunto disidente y varias armas de fuego. Estaba al servicio de alias Calarcá.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

23 de septiembre de 2025, 12:24 p. m.
Capturado presunto disidente de las Farc al mando de Calarcá.
Capturado presunto disidente de las Farc al mando de Calarcá. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Las operaciones militares en las regiones de Colombia no se detienen por parte de las Fuerzas Militares que adelantan labores de inteligencia y en terreno.

Este martes, 23 de septiembre, se conoció que el Gaula del Ejército Nacional junto con la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de un presunto disidente de las Farc al mando de alias Calarcá, que realizaba misiones de expansión en Antioquia y Caldas.

En esta captura, las autoridades lograron decomisar armas de fuego y también material importante que le sirve a la inteligencia para robustecer sus investigaciones en contra de estos grupos ilegales.

“Gracias a labores de inteligencia desplegadas por el Gaula Militar Valle de Aburrá, con apoyo del Ministerio de Defensa Nacional, se logró ubicar el terreno en donde estos criminales se escondían y planeaban la ejecución de sus delitos”, explicaron las autoridades.

Contexto: Jaque mate a la Fuerza Pública: sin Estados Unidos ni Israel, los uniformados no tendrían el fusil Galil. Hay riesgo de que los helicópteros se queden en tierra
Subametralladora decomisada a las disidencias de las Farc comandadas por Calarcá.
Subametralladora decomisada a las disidencias de las Farc comandadas por Calarcá. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Cuando los militares llegaron a la zona fueron recibidos a disparos, lo que desató un combate que terminó con esta captura, mientras que los demás huyeron con rumbo desconocido.

“Los miembros de las disidencias, al notar la presencia de los militares, abren fuego y los atacan. Gracias a una milimétrica maniobra de combate en la cual copan la posición que ocupaban los disidentes, estos se ven obligados a huir del lugar, dejando abandonado a uno de sus miembros y un importante material dejando guerra”, detallaron desde el Ejército Nacional.

La persona capturada en esta operación militar fue identificada por las autoridades como Gilberto Duarte Cardona, alias Andrés y quien, al parecer, tendría a su cargo el manejo de las finanzas ilegales de esta comisión de las disidencias de las Farc.

“Se incautó un fusil calibre 5.56 mm, una Mini Uzi, más de 120 unidades de munición de diferentes calibres, equipos de comunicaciones, material de intendencia y brazaletes alusivos a esa estructura criminal de las disidencias”, agregaron.

Contexto: Momento en el que un soldado arriesga su vida al encontrar depósito con explosivos en el Caquetá
Fusil decomisado en la operación militar.
Fusil decomisado en la operación militar. | Foto: Suministrada a SEMANA.

De acuerdo con el Ejército Nacional, Calarcá ha enviado varios grupos para otras zonas del país con el fin de poder tener el control absoluto en estos territorios.

“Con este importante resultado, el Gaula Militar Valle de Aburra neutraliza la proyección expansionista del Bloque Magdalena Medio, a través de la Estructura 36 y la Comisión 34 ‘Efraín Guzmán’. Esta acción debilita su estrategia de presencia criminal desde la subregión norte de Antioquia hacia el suroeste del mismo departamento, así como hacia el departamento de Caldas”, sostuvieron desde la institución armada.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habló alias Fritanga y contó la verdad del vínculo que lo unía con B King tras su muerte: aclaró tema desde la cárcel

2. Taylor Swift lanza su propia emisora en SiriusXM: “Taylor’s Channel 13” con música exclusiva y estreno de The Life of a Showgirl

3. ¿Amenaza en la Asamblea de la ONU? Servicio Secreto frustra un complot para colapsar la red celular de Nueva York

4. Comunidad médica, en alerta tras los comentarios de Donald Trump sobre relación entre el Tylenol y el autismo

5. Al menos 20 mineros atrapados tras impresionante derrumbe en una mina de Segovia, Antioquia: esto se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AntioquiaEjército Nacional de ColombiaDisidencias de las FarcCalarcá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.