La Procuraduría alertó sobre la falta de convenios en siete municipios del Tolima, en medio de la emergencia por incendios forestales que afecta al departamento.

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Los municipios señalados por la Procuraduría

La emergencia por incendios forestales que atraviesa el Tolima encendió una nueva alerta institucional.

La Procuraduría General de la Nación advirtió que siete municipios del departamento todavía no cuentan con el convenio necesario para garantizar la prestación del servicio de bomberos.

Esta situación preocupa especialmente ante las condiciones que mantienen elevado el riesgo de nuevas conflagraciones.

El requerimiento preventivo fue dirigido el 27 de agosto a las alcaldías de Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica.

De acuerdo con el Ministerio Público, estas administraciones deben adoptar las medidas necesarias para garantizar de manera continua, eficiente y oportuna la atención de incendios, rescates y otras emergencias.

Procuraduría alertó falta de bomberos en siete municipios del Tolima en medio de la grave situación de incendioshttps://t.co/2xCYscK28r — El Colombiano (@elcolombiano) August 28, 2026

¿Por qué preocupa la falta de convenios?

Para la Procuraduría, el problema no se limita a la ausencia de un documento administrativo.

El organismo de control advirtió que las actuales condiciones hidrometeorológicas aumentan el riesgo de incendios de cobertura vegetal y forestales.

Por esta razón, los municipios deben contar con capacidad efectiva para responder ante una emergencia.

El Ministerio Público pidió adoptar de inmediato medidas administrativas, presupuestales y contractuales que permitan garantizar el servicio bomberil.

También solicitó establecer mecanismos de contingencia mientras se formaliza la prestación del servicio.

La advertencia no es nueva. En mayo, la Procuraduría ya había exhortado a las autoridades del Tolima a fortalecer la prevención, actualizar los planes de contingencia y garantizar la operación de los cuerpos de bomberos ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Ahora, la Procuraduría General de la Nación pidió de nuevo este jueves 27 de agosto a siete alcaldías del departamento de Tolima garantizar la atención de incendios y otras emergencias.

También pidió implementar mecanismos provisionales de atención mientras se concretan los convenios.

Lo anterior ante el riesgo de nuevos incendios forestales en el departamento en medio de la crisis.

La preocupación de la Procuraduría se produce después de varias semanas especialmente complejas para el departamento.

La Gobernación del Tolima reporta al día de hoy alrededor de 12 incendios forestales activos que han requerido de la respuesta terrestre y aérea con organismos de socorro y la Fuerza Pública.

Además, se declaró la calamidad pública ante la emergencia ocasionada por los incendios.

El llamado de las autoridades, por ahora, apunta a cerrar las brechas de capacidad antes de que una nueva emergencia encuentre a municipios sin mecanismos suficientes para responder.

La Procuraduría anunció que continuará haciendo seguimiento preventivo al cumplimiento de estas obligaciones.

Estremecedoras imágenes de la lucha para apagar los voraces incendios forestales en el Tolima

Los organismos de socorro continúan atendiendo los incendios que se presentan en distintas zonas del Tolima.

Mientras tanto, siete municipios todavía deben resolver la falta de convenios que permitan garantizar formalmente la atención bomberil ante posibles emergencias.