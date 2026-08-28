Tres jóvenes abogados colombianos quedaron en la lista de 25 seleccionados para la primera edición del World Jurist Young Program

Los abogados colombianos Paloma García-Reyes Meyer, David Jiménez Peña y Daniel Páez fueron seleccionados en el desarrollo de la primera edición del World Jurist Young Program que se realizó recientemente.

De 1.800 postulaciones hechas por abogados de 15 países, se seleccionaron las propuestas hechas por los tres juristas colombianos que cuentan con experiencia en distintos ámbitos de la defensa de los derechos humanos, la justicia y el fortalecimiento institucional.

David Jiménez Peña, abogado oriundo de Boyacá, es especialista en Derecho Constitucional y cuenta con estudios de maestría en Ciencias Penales y Criminológicas y formación en Derechos Humanos. Desde hace una década ha estado vinculado a la Fiscalía General de la Nación; actualmente se desempeña como fiscal en Buenaventura, Valle del Cauca, donde desarrolla su labor en uno de los territorios más complejos del Pacífico colombiano, marcado por desafíos asociados a la violencia, la pobreza y la criminalidad.

Por su parte, Paloma García-Reyes Meyer es abogada bogotana especializada en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Actualmente, se desempeña como asesora en la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, donde participa en el seguimiento al cumplimiento de decisiones de organismos internacionales, especialmente aquellas provenientes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Daniel Páez es mayor del Ejército Nacional y actualmente se desempeña como fiscal penal militar y policial de conocimiento especializado en la Jurisdicción Penal Militar y Policial. “Su experiencia profesional incluye labores como juez de instrucción penal militar y asesor jurídico operacional en unidades militares desplegadas en zonas de conflicto armado. Es abogado, especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho y en Derechos Humanos y doctor en Derecho summa cum laude”.

El programa, según se destaca en un comunicado, es desarrollado por la Asociación Mundial de Juristas (World Jurist Association / World Law Foundation), la Fundación Tatiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y busca formar y fortalecer a destacados jóvenes juristas en la protección de la democracia y el Estado de derecho.