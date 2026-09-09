Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, busca continuar fuera de prisión la espera por el juicio que enfrenta en Estados Unidos. Su defensa acudió este miércoles, 9 de septiembre, ante la justicia de Nueva York con una petición sustentada principalmente en el deterioro que, asegura, ha sufrido su salud durante los últimos meses.

Entre los argumentos expuestos aparecen una considerable pérdida de peso y diferentes complicaciones cardíacas. Flores permanece detenida desde enero y sus abogados sostienen que las condiciones actuales dificultan el tratamiento que necesita.

El periodista David Alandete, corresponsal de ABC, reveló el documento de petición y dio a conocer detalles del documento presentado ante el tribunal. Según explicó, la defensa asegura que Flores ha perdido más de 11 kilos desde su detención, además de dos muelas, y actualmente estaría durmiendo apenas entre tres y cuatro horas cada noche.

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