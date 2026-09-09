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Esposa de Nicolás Maduro pide salir de prisión: perdió más de 11 kilos y defensa advierte posible infarto

Sus abogados plantearon fuertes restricciones para intentar convencer al juez.

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María Fernanda Orjuela Espitia

María Fernanda Orjuela Espitia

9 de septiembre de 2026 a las 9:10 p. m.
Revelaron el documento de la petición.
Revelaron el documento de la petición. Foto: Getty Images

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, busca continuar fuera de prisión la espera por el juicio que enfrenta en Estados Unidos. Su defensa acudió este miércoles, 9 de septiembre, ante la justicia de Nueva York con una petición sustentada principalmente en el deterioro que, asegura, ha sufrido su salud durante los últimos meses.

Entre los argumentos expuestos aparecen una considerable pérdida de peso y diferentes complicaciones cardíacas. Flores permanece detenida desde enero y sus abogados sostienen que las condiciones actuales dificultan el tratamiento que necesita.

El periodista David Alandete, corresponsal de ABC, reveló el documento de petición y dio a conocer detalles del documento presentado ante el tribunal. Según explicó, la defensa asegura que Flores ha perdido más de 11 kilos desde su detención, además de dos muelas, y actualmente estaría durmiendo apenas entre tres y cuatro horas cada noche.

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