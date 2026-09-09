Colombia y EE. UU. retoman su alianza: CORI celebra el giro en las relaciones bilaterales.

El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (Cori) celebró la recuperación de las relaciones estratégicas entre Colombia y Estados Unidos, al considerar que este acercamiento representa una oportunidad para fortalecer una alianza histórica entre ambas naciones.
A través de un comunicado, la organización destacó la importancia de mantener una relación bilateral basada en el diálogo, el comercio y la cooperación. Según el Cori, los vínculos entre Colombia y Estados Unidos deben manejarse teniendo en cuenta intereses comunes y una visión a largo plazo.
El Consejo señaló que el manejo de las relaciones internacionales debe realizarse con “responsabilidad y pragmatismo”, evitando decisiones coyunturales que puedan afectar los intereses nacionales.
En ese sentido, planteó la necesidad de analizar la geopolítica mundial y las tendencias que podrían influir en el futuro del país.
Para el Cori, Colombia debe fortalecer su participación internacional de manera estratégica y asumir una corresponsabilidad frente a los principales asuntos globales. Sin embargo, el organismo advirtió que esta política exterior no debería traducirse en “alineamientos automáticos”, sino en decisiones orientadas a la defensa de los intereses nacionales.
En el comunicado también se planteó la importancia de orientar la política exterior bajo principios como el Respice Omnia, expresión que propone “mirar el conjunto” o “mirar el universo”, además del multilateralismo y la construcción de consensos nacionales.
Colombia y Estados Unidos abren una nueva etapa de cooperación.— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 9, 2026
En los Acuerdos de Barranquilla se definió la hoja de ruta para reconstruir la Patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio, con inversión, empleo, seguridad y resultados concretos.
Colombia pone su… pic.twitter.com/0evkAnLYga
El Cori consideró fundamental mantener un diálogo permanente y plural con distintos sectores de la sociedad, entre ellos la sociedad civil, el sector privado y la academia. De acuerdo con la entidad, las preocupaciones y los aportes de estos actores deben ser tenidos en cuenta para fortalecer la soberanía nacional y proteger los intereses de los diferentes sectores del país.
La organización manifestó su expectativa de que esta nueva etapa de cooperación permita avanzar en asuntos relacionados con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado transnacional en la región. El objetivo, según indicó, debe ser una relación bilateral sólida, respetuosa y mutuamente beneficiosa.
Finalmente, el Cori agradeció la respuesta de Estados Unidos ante la tragedia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto y expresó su deseo de que el país norteamericano mantenga su acompañamiento en las labores de reconstrucción.