Colombia y EE. UU. retoman su alianza: CORI celebra el giro en las relaciones bilaterales.

El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (Cori) celebró la recuperación de las relaciones estratégicas entre Colombia y Estados Unidos, al considerar que este acercamiento representa una oportunidad para fortalecer una alianza histórica entre ambas naciones.

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A través de un comunicado, la organización destacó la importancia de mantener una relación bilateral basada en el diálogo, el comercio y la cooperación. Según el Cori, los vínculos entre Colombia y Estados Unidos deben manejarse teniendo en cuenta intereses comunes y una visión a largo plazo.

El Consejo señaló que el manejo de las relaciones internacionales debe realizarse con “responsabilidad y pragmatismo”, evitando decisiones coyunturales que puedan afectar los intereses nacionales.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, parten del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz en Barranquilla, el miércoles 9 de septiembre de 2026. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

En ese sentido, planteó la necesidad de analizar la geopolítica mundial y las tendencias que podrían influir en el futuro del país.

Para el Cori, Colombia debe fortalecer su participación internacional de manera estratégica y asumir una corresponsabilidad frente a los principales asuntos globales. Sin embargo, el organismo advirtió que esta política exterior no debería traducirse en “alineamientos automáticos”, sino en decisiones orientadas a la defensa de los intereses nacionales.

En el comunicado también se planteó la importancia de orientar la política exterior bajo principios como el Respice Omnia, expresión que propone “mirar el conjunto” o “mirar el universo”, además del multilateralismo y la construcción de consensos nacionales.

El Cori consideró fundamental mantener un diálogo permanente y plural con distintos sectores de la sociedad, entre ellos la sociedad civil, el sector privado y la academia. De acuerdo con la entidad, las preocupaciones y los aportes de estos actores deben ser tenidos en cuenta para fortalecer la soberanía nacional y proteger los intereses de los diferentes sectores del país.

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La organización manifestó su expectativa de que esta nueva etapa de cooperación permita avanzar en asuntos relacionados con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado transnacional en la región. El objetivo, según indicó, debe ser una relación bilateral sólida, respetuosa y mutuamente beneficiosa.

Abelardo De La Espriella y Marco Rubio. Foto: Presidencia.

Finalmente, el Cori agradeció la respuesta de Estados Unidos ante la tragedia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto y expresó su deseo de que el país norteamericano mantenga su acompañamiento en las labores de reconstrucción.