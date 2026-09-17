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Asesinan a balazos a un sacerdote en México: delincuentes dejaron un mensaje junto a su cuerpo

Este es el decimocuarto sacerdote asesinado en México en los últimos siete años.

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Redacción Mundo
17 de septiembre de 2026 a las 6:06 a. m.
Román de la Cruz Hernández
Román de la Cruz Hernández Foto: x/@OnDemand_News

Un sacerdote de un poblado de México fue asesinado a balazos y su cuerpo abandonado en una carretera, informaron este miércoles autoridades eclesiásticas y la Fiscalía local.

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La víctima es el sacerdote Román de la Cruz Hernández, que oficiaba en un pequeño poblado del central estado de Hidalgo.

La Diócesis de Huejutla, a la que estaba asignada la víctima, confirmó en un comunicado que se trataba del prelado, que según medios tenía 48 años.

Anuncio emitido en México tras la muerte del sacerdote
Anuncio emitido en México tras la muerte del sacerdote Foto: X/@VigiaHidalgo

“Ante la situación alarmante de violencia que se vive en nuestro país, hacemos un llamado urgente a la autoridad competente, para que lleve a cabo una investigación exhaustiva”, señala el boletín.

Según la prensa local, a un lado del cadáver presuntamente se encontró un mensaje de amenazas, aunque sin detallar su contenido.

La Fiscalía estatal confirmó el hallazgo del cuerpo con heridas de bala, pero sin detallar la identidad de la víctima.

Cruz Hernández oficiaba en una comunidad de unos 1.500 habitantes del municipio de Huejutla, donde bandas criminales se disputan rutas del tráfico de combustible.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) confirmó que se trató de un homicidio y envió un mensaje a través de sus redes sociales.

“Como Iglesia que peregrina en México, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso del P. Román, y pedimos a Dios que conceda fortaleza y consuelo a sus familiares, amigos, feligreses y a cuantos compartieron con él su ministerio y su vida”.

Tras conocerse el homicidio, el obispo José Hiraís Acosta Beltrán expresó su rechazo frente a lo ocurrido y pidió a las autoridades esclarecer el caso mediante una investigación rigurosa que permita evitar que el crimen quede en la impunidad.

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Asimismo, hizo un llamado a actuar con prudencia y a no formular especulaciones mientras se conocen los resultados de las pesquisas.

Con base en un recuento del Centro Católico Multimedial, que da un seguimiento a los ataques contra religiosos, este es el decimocuarto sacerdote asesinado en México en los últimos siete años.

En algunos de estos crímenes han estado involucrados miembros de bandas criminales.

Uno de los crímenes que causó una ola de indignación fue el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas que fueron atacados a balazos dentro de un templo en el norteño estado de Chihuahua en 2022.