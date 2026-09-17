Asesinan a balazos a un sacerdote en México: delincuentes dejaron un mensaje junto a su cuerpo

Un sacerdote de un poblado de México fue asesinado a balazos y su cuerpo abandonado en una carretera, informaron este miércoles autoridades eclesiásticas y la Fiscalía local.

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La víctima es el sacerdote Román de la Cruz Hernández, que oficiaba en un pequeño poblado del central estado de Hidalgo.

La Diócesis de Huejutla, a la que estaba asignada la víctima, confirmó en un comunicado que se trataba del prelado, que según medios tenía 48 años.

Anuncio emitido en México tras la muerte del sacerdote Foto: X/@VigiaHidalgo

“Ante la situación alarmante de violencia que se vive en nuestro país, hacemos un llamado urgente a la autoridad competente, para que lleve a cabo una investigación exhaustiva”, señala el boletín.

Según la prensa local, a un lado del cadáver presuntamente se encontró un mensaje de amenazas, aunque sin detallar su contenido.

La Fiscalía estatal confirmó el hallazgo del cuerpo con heridas de bala, pero sin detallar la identidad de la víctima.

Cruz Hernández oficiaba en una comunidad de unos 1.500 habitantes del municipio de Huejutla, donde bandas criminales se disputan rutas del tráfico de combustible.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) confirmó que se trató de un homicidio y envió un mensaje a través de sus redes sociales.

🚨 Iglesia exige esclarecer el asesinato de sacerdote en Hidalgo



La Conferencia del Episcopado Mexicano y la Diócesis de Huejutla condenaron el asesinato del padre Román de la Cruz Hernández, párroco de Santa Cruz, ocurrido el 15 de septiembre.



Las autoridades eclesiásticas… pic.twitter.com/tFWdkgcyDG — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 17, 2026

“Como Iglesia que peregrina en México, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso del P. Román, y pedimos a Dios que conceda fortaleza y consuelo a sus familiares, amigos, feligreses y a cuantos compartieron con él su ministerio y su vida”.

Tras conocerse el homicidio, el obispo José Hiraís Acosta Beltrán expresó su rechazo frente a lo ocurrido y pidió a las autoridades esclarecer el caso mediante una investigación rigurosa que permita evitar que el crimen quede en la impunidad.

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Asimismo, hizo un llamado a actuar con prudencia y a no formular especulaciones mientras se conocen los resultados de las pesquisas.

Con base en un recuento del Centro Católico Multimedial, que da un seguimiento a los ataques contra religiosos, este es el decimocuarto sacerdote asesinado en México en los últimos siete años.

En algunos de estos crímenes han estado involucrados miembros de bandas criminales.

⭕️🚨|| Autoridades confirmaron que el cuerpo localizado ayer sobre el tramo carretero Tlolango-Tetlapayac, en #Lolotla corresponde al sacerdote Román Cruz Hernández, quien estaba al frente de la parroquia de la comunidad de Santa Cruz, en #Huejutla

El hoy occiso presentaba… pic.twitter.com/QrkbWbVLxn — Punto por punto (@puntoporpuntomx) September 16, 2026

Uno de los crímenes que causó una ola de indignación fue el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas que fueron atacados a balazos dentro de un templo en el norteño estado de Chihuahua en 2022.