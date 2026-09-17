Carros eléctricos ofrecen un gran beneficio económico en Colombia: esta sería su ventaja frente a los de gasolina

Financiar un vehículo 100% eléctrico en Colombia es más barato que comprar un modelo equivalente a gasolina o diésel. Así lo reveló un análisis del sector financiero publicado por La República, que destacó las tasas de interés preferenciales para la movilidad cero emisiones que ofrecen un incentivo clave para los compradores.

Revelador reporte de los vehículos matriculados en Colombia: ¿se venden más eléctricos, híbridos o de combustión?

Este informe reveló que, con corte al 4 de septiembre, la tasa promedio para la adquisición de un automóvil eléctrico se ubica en el 18,28% efectivo anual (E.A.), mientras que para los vehículos de combustión tradicional el indicador promedio asciende al 20,93% E.A.

Los créditos benefician la compra de vehículos eléctricos. Foto: Getty Images

La brecha cierra en 2,65 puntos porcentuales en el costo del dinero, representando un ahorro acumulado de millones de pesos a lo largo de la vida del crédito.

¿A qué se debe esta diferencia en las tasas de interés?

Este beneficio para los vehículos eléctricos se debe a que las entidades financieras del país han estructurado algunos portafolios de “créditos verdes” y líneas de financiación sostenible respaldadas por organismos multilaterales, los cuales otorgan condiciones preferenciales al cliente final por diversas razones operativas:

Estrategia de banca sostenible: los bancos colombianos han beneficiado a sus usuarios que hayan fijado sus activos en pertenencias que reduzcan la huella de carbono, alineados con metas internacionales de sostenibilidad.

los bancos colombianos han beneficiado a sus usuarios que hayan fijado sus activos en pertenencias que reduzcan la huella de carbono, alineados con metas internacionales de sostenibilidad. Riesgo y depreciación: los vehículos eléctricos gozan de incentivos tributarios permanentes (como el IVA reducido del 5% frente al 19% tradicional y topes al impuesto vehicular del 1% del valor comercial), lo que fortalece el perfil financiero del deudor y mantiene la valorización del activo en el mercado.

los vehículos eléctricos gozan de incentivos tributarios permanentes (como el IVA reducido del 5% frente al 19% tradicional y topes al impuesto vehicular del 1% del valor comercial), lo que fortalece el perfil financiero del deudor y mantiene la valorización del activo en el mercado. Competencia entre crédito vs. leasing: las entidades han ampliado la financiación hasta por el 80% o 90% del valor total del vehículo con plazos que alcanzan los 84 meses, compitiendo mediante esquemas de leasing operativo y financiero que incluyen beneficios en las cuotas mensuales.

Ahorro financiero combinado para los compradores

En este contexto, el comprador de vehículos en Colombia puede acceder a varios beneficios y, hoy por hoy, existe una serie de beneficios económicos para hacerse a estos vehículos sin emisiones:

Financiación con descuento: Tasas de interés entre 2 y 3 puntos por debajo de la banca de consumo tradicional. Carga operativa reducida: Descuento del 10% en la prima del SOAT y hasta un 30% en el certificado de la Revisión Técnico-Mecánica. Exención total de restricciones: Circulación continua sin restricción de pico y placa ni días de Día sin Carro en las principales capitales del país.