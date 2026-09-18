FBI detuvo a Emylee Thai, una de las mayores fugitivas relacionadas con el caso Medicare

Emylee Thai, propietaria de un laboratorio clínico en Texas, fue capturada en Vietnam luego de permanecer prófuga desde finales de 2022, cuando las autoridades estadounidenses perdieron su rastro tras la manipulación de un dispositivo de vigilancia electrónica. La mujer figuraba en la lista de los fugitivos más buscados por fraude del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La Casa Blanca retira al candidato de Trump para la dirección de ICE

Según informó el FBI, Thai enfrenta acusaciones relacionadas con un esquema de fraude contra Medicare, el programa federal de salud destinado principalmente a adultos mayores en Estados Unidos. La investigación sostiene que su laboratorio facturó aproximadamente 142 millones de dólares al programa por pruebas genéticas y recibió cerca de 95 millones de dólares en pagos.

La acusación federal señala que el esquema comenzó alrededor de 2019 y habría involucrado a intermediarios que enviaban al laboratorio órdenes médicas firmadas y muestras de ADN pertenecientes a beneficiarios de Medicare. A cambio, según los investigadores, estos intermediarios recibían una parte de los reembolsos obtenidos.

Informe del FBI sobre la captura de Emylee Thai. Foto: FBI

Las autoridades sostienen además que muchas de las pruebas genéticas facturadas no eran médicamente necesarias y, en numerosos casos, no fueron utilizadas para el tratamiento de los pacientes. El caso contempla cargos por conspiración para cometer fraude sanitario, defraudar al Gobierno estadounidense y pagar o recibir sobornos relacionados con un programa federal de salud.

La fuga de Thai ocurrió después de que fuera arrestada y posteriormente liberada bajo fianza. Como parte de las condiciones impuestas por la justicia, debía utilizar un dispositivo para monitorear su ubicación. Sin embargo, el 8 de diciembre de 2022 el sistema dejó de funcionar y los investigadores no lograron localizarla. Al día siguiente se emitió una nueva orden de arresto por manipulación del dispositivo GPS.

La investigación posterior determinó que Thai había abandonado Estados Unidos en un avión privado con una identidad falsa y se había trasladado a Vietnam. En 2023, además, se emitió otra orden de arresto federal por la presunta destrucción y alteración de registros durante una investigación.

El FBI llegó a ofrecer una recompensa de hasta 150.000 dólares por información que condujera a su arresto y condena. Thai también era conocida por otros nombres, entre ellos Kelsey Tan, Thu Anh Thai y Kimberly Le-Thai.

El FBI logró la captura de una de las mayores estafadoras relacionadas con el caso Medicare. Foto: x (antes Twitter)

La captura fue anunciada por el director del FBI, Kash Patel, quien señaló que Thai fue localizada en Vietnam mediante la cooperación entre autoridades estadounidenses y socios internacionales. El organismo la presentó como la sexta persona capturada de su lista de “estafadores más buscados” desde su creación.

Denuncian que Gobierno de Delcy Rodríguez habría detenido al exalcalde opositor Javier Oropeza

Ahora, la empresaria deberá enfrentar el proceso judicial en Estados Unidos por los cargos que pesan sobre ella. Las acusaciones forman parte de una investigación federal y deberán ser establecidas ante los tribunales.