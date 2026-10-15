Un tiroteo dejó “múltiples víctimas” en una escuela primaria del estado de Oregón, en el oeste de Estados Unidos, según informó la Policía, que agregó que el autor del hecho está muerto.

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“No tenemos confirmación todavía sobre quién disparó al sospechoso. Pudo haber sido un transeúnte. En este momento, tenemos múltiples víctimas”, dijo Sheila Miller, portavoz del departamento de Policía, en una conferencia de prensa.

El autor del tiroteo, cuya identidad se desconoce, fue abatido a tiros dentro de la escuela.

🇺🇸 | URGENTE: La policía de Bend, Oregón, dice que hay múltiples víctimas en Silver Rail Elementary tras un tiroteo masivo. Las víctimas incluyen niños. https://t.co/MSFV8YYkFv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 15, 2026

Cientos de socorristas llegaron rápidamente a la escuela primaria Silver Rail para investigar tras el reporte de disparos, informó Miller. Al menos dos víctimas fueron trasladadas al hospital en estado desconocido, indicó la Policía.

“El Departamento de Policía de Bend se encuentra actualmente en la escuela primaria Silver Rail tras el reporte de un tirador activo”, informó el departamento en un comunicado el jueves por la mañana. “Hay una fuerte presencia policial en la zona. Por favor, eviten el área”, expresó.

Según el portavoz, entre 400 y 450 niños asisten a la escuela. La Policía aún estaba evacuando el centro durante una rueda de prensa que tuvo lugar alrededor de las 14:00 horas.

“Mi equipo y yo estamos siguiendo de cerca los informes sobre un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail en Bend. A medida que se van conociendo más detalles, mi corazón está con la comunidad de Bend y todos los estudiantes y familias afectados. Nadie debería tener que temer la violencia en la escuela”, escribió el senador Jeff Merkley, demócrata por Oregón, en X.

My team and I are closely monitoring reports of an active shooter situation at Silver Rail Elementary School in Bend. As details continue to come out, my heart is with the Bend community and all of the students and families affected. No one should have to fear violence at school. — Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) October 15, 2026

Al menos dos víctimas más fueron llevadas de urgencia al hospital en condición desconocida. La Policía sigue revisando la escuela aula por aula con el FBI y el ATF en el lugar.

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