La región en juego: estas son las tres elecciones que determinarán el destino del continente en 2026

La elección más importante en el mundo este 2026 no serán ni siquiera unos comicios presidenciales, pero sí pueden determinar el futuro de parte de la geopolítica y la economía del planeta.

Estados Unidos irá a las elecciones conocidas como midterms, en las que el electorado acudirá a las urnas el 3 de noviembre de 2026 para renovar toda la Cámara de Representantes, de 435 escaños, y elegir un tercio del Senado. También habrá elecciones a gobernaciones en varios estados clave.

Para Donald Trump, estos comicios serán fundamentales porque se juega la mayoría que tiene el Partido Republicano, tanto en Senado como en Cámara, lo cual hace que, en caso de tener un mal resultado, pueda derivar en que su Gobierno no logre impulsar sus proyectos más relevantes. Además, estas elecciones serán el abrebocas de las de 2028, ya que, históricamente, los sufragios de medio mandato funcionan como un referendo político sobre el presidente en funciones.

Pero el estadounidense, a pesar de la percepción de ser un presidente fuerte, no pasa su mejor momento para unas elecciones en las que busca revalidar sus ideas políticas. Trump llega con alta polarización en todo el país y el rechazo consolidado en buena parte de la población. Según un estudio de The Economist, el 40 por ciento de la población aprueba al mandatario, el 56 por ciento lo desaprueba y el 5 por ciento no está seguro.

Por ello, el panorama para las elecciones de noviembre no pinta favorable para el mandatario. The New York Times recopiló todas las encuestas hasta el momento y mostró que en cada sondeo, el Partido Demócrata recuperaría el control de la Cámara de Representantes. Como ejemplo de ello, está que de los 207 estudios electorales analizados, en solo tres los republicanos conservarían el poder tras los comicios. No obstante, también se espera que mantengan la hegemonía en el Senado.

Si Donald Trump pierde el control de la Cámara de Representantes en el midterm de 2026, no pierde la presidencia, pero sí pierde el corazón del poder político cotidiano. Teniendo el dominio de las votaciones del presupuesto, la Cámara Baja podría poner por fuera las prioridades del presidente, como son la migración, los impuestos o la seguridad. También aumentar el riesgo de cierres del Gobierno, teniendo en cuenta que Washington viene de vivir el shutdown más largo de su historia.

En el escenario más extremo, la Cámara tiene poder para abrir investigaciones, citar funcionarios, exigir documentos y poner a la Casa Blanca a la defensiva mediática. Cuestiones como los aranceles globales, su política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro o los ataques a las supuestas narcolanchas en el Caribe estarían en el ojo del huracán por su legalidad. Todo esto podría ser el coctel perfecto para iniciar un nuevo proceso de impeachment contra el mandatario, pero que tendría muy pocas posibilidades de convertirse en una destitución.

¿Lula, cuarta parte?

La segunda elección más clave en toda la región será con los comicios presidenciales en Brasil, que están programados para el 4 de octubre de 2026. Si bien también se eligen miembros del Congreso Nacional, gobernadores, vicegobernadores y asambleas legislativas de todas las unidades federativas, las miradas están puestas en quién ocupará el Palacio de la Alvorada cuando culmine el tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

El debate principal en Brasil es si el mismo Lula da Silva buscará la reelección para un cuarto mandato o si cederá la antorcha a algún sucesor. El actual presidente anunció que será candidato en 2026, impulsando su proyecto político más allá de los tradicionales dos mandatos que ya ha tenido, aunque luego dejó su candidatura en el aire. Según él, la única razón por la que buscaría quedarse en el poder es para evitar el triunfo de la extrema derecha.

Todo esto mientras el líder de la derecha brasileña, Jair Bolsonaro, está inhabilitado e incluso encarcelado tras una sentencia por intentar torcer el orden institucional tras las elecciones de 2022. Esto lo deja fuera de competencia directa en 2026 y abre un vacío dentro de la derecha brasileña. Pese a ello, su figura sigue siendo central en el discurso y en las lealtades del electorado conservador.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair, fue promovido por su padre como candidato del Partido Liberal (PL), aunque no ha logrado unificar a la derecha y sus números están muy por debajo de Lula en las encuestas. Otro problema que los conservadores brasileños enfrentan es que la candidatura del hijo de Bolsonaro no logra aglutinar a todos los sectores conservadores y el bloque aparece fragmentado, lo que dificulta su competitividad frente al presidente Lula.

Los sondeos recientes muestran que el actual presidente lidera en intención de voto en posibles escenarios de primera vuelta y en cara a cara contra cualquiera de sus principales rivales conservadores. Incluso, en simulaciones de segunda vuelta mantiene ventaja. Por ejemplo, la firma Idea asegura que Lula llegaría a la primera vuelta con 39 por ciento de los votos, mientras que Flavio Bolsonaro solo llegaría a los 26 puntos. En el balotaje, el mandatario ganaría en cualquier escenario, aunque la figura del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cada día crece más.

¿Estabilidad por fin?

Después de años más que convulsos, Perú volverá a las urnas para elegir nuevamente a un presidente después de que hace cuatro años se proclamara al líder campesino de izquierda Pedro Castillo, quien, luego de obtener una pequeña victoria en primera vuelta, logró llegar al poder gracias al rechazo hacia la candidata Keiko Fujimori, hija del polémico expresidente Alberto Fujimori. Pero el periplo de Castillo se vio manchado de incapacidad, corrupción y un intento de autogolpe de Estado que terminó con su destitución y encarcelamiento.

Tras Castillo asumió su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien rápidamente se desmarcó del exmandatario e inició un gobierno independiente, pero teñido por la dura represión contra las manifestaciones a favor del exmandatario. Luego, su administración estuvo envuelta en varios escándalos de corrupción y también fue destituida y reemplazada por el presidente del Senado, José Jerí.

Ahora las elecciones presidenciales buscan terminar con la inestabilidad del país, que ha tenido siete presidentes en nueve años, en medio de una permanente crisis política que ha terminado con mandatarios investigados, encarcelados y hasta el suicidio de Alan García en medio de su operativo de arresto.

Los peruanos irán a las urnas el próximo domingo 12 de abril. En el horizonte está el favorito de las encuestas, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, líder de la ultraderecha conservadora. Según la firma Ipsos, el candidato parte con el 18,9 por ciento de intención de voto, mientras que su rival más cercana, la nuevamente candidata Keiko Fujimori, llega a los 13 puntos. Los demás candidatos no llegan al 10 por ciento de favorabilidad. Mientras que en todos los escenarios de segunda vuelta, el exmandatario de la capital ganaría en todos los escenarios posibles.