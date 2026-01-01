Estados Unidos

Cambios en Estados Unidos: estos son los gobernadores que saldrán de su cargo en territorio norteamericano para 2026

Es diferente el alcalde al gobernador, algunos alcaldes se posesionan este nuevo año.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

1 de enero de 2026, 3:21 p. m.
Congreso de Estados Unidos.
Congreso de Estados Unidos.

2026 será un año decisivo para la política estadounidense, republicanos y demócratas competirán por 36 estados en territorio norteamericano. Los candidatos se disputan la favorabilidad de los ciudadanos para lograr su objetivo gubernamental

Estados Unidos entra a 2026 con un país polarizado. Según la Asociación Nacional de Gobernadores, antes de las elecciones de 2026, de los 50 estados existentes, 27 tienen un gobernador republicano y 23 tienen un demócrata.

Serán dos las citas electorales, definiendo las primeras, diputados al congreso y los finalistas de gobernaciones; mientras la segunda, define los gobernadores que asumirán su rol desde el primero de enero de 2027.

Las primeras elecciones se celebrarán el 2 de junio de 2026 y en estas, se elegirán gubernamentalmente los dos candidatos que finalmente se enfrentarán en la elección general, que es la que se llevará a cabo, el 3 de noviembre de 2026, y ellas definirán el gobernador por los próximos cuatro años.

Estados que elegirán su nuevo gobernador en 2026

  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Florida
  • Georgia
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illonois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Hampshire
  • New Mexico
  • New York
  • North Carolina
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregón
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • Carolina del Sur
  • Dakota del Sur
  • Tennessee
  • Texas
  • Vermont
  • Wisconsin

Al ser este 2026, año electoral, los actuales mandatarios estarán enfrentando el que sería su último año de gobierno, los estados que reeligieron a sus gobernadores en 2022 son, Maryland, que cumple el segundo mandato de Wes Moore; Oregón, con su gobernador Tina Kotek y Connecticut, con Ned Lamont.

En los tres casos anteriores, la legislación estatal les permite buscar su tercer mandato, la reelección es una prioridad para estos gobernadores, ya lo expresaron anteriormente. En California, este 2026 también es el último año de mandato tras la reelección de demócrata Gavin Newsom en 2022, sin embargo, Newsom no podrá buscar su tercer gobierno tras los límites constitucionales del estado.

Diferencia entre alcalde y gobernador

Algunos estados eligieron alcaldes en 2025 y de hecho, este primero de enero se posesionarán, como es el caso del reconocido Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, que celebrará su posesión en Brooklyng, tras el año nuevo.

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani anunció un miembro clave para su equipo este lunes 22 de diciembre de 2025 Foto: GETTY

El gobernador dirige todo el poder ejecutivo del estado completo, Estados Unidos compone estados de ciudades y municipios. Los gobernadores se encargan de administrar políticas públicas que incluyan salud, educación o transporte, por ejemplo.

Mientras el alcalde administra los servicios locales de las ciudades, policía municipal, bomberos, entre otros. Se encarga de ejecutar ordenanzas aprobadas por el concejo municipal y también es el representante ciudadano ante el estado y otros municipios.

