En medio de la escalada diplomática entre Perú y Colombia por la soberanía de Santa Rosa, una isla ubicada en el río Amazonas, en la zona de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, el alcalde de Lima hizo un anuncio en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro.

En pleno acto público, Rafael López Aliaga, aseguró que retirará la Medalla de Lima al presidente colombiano que había sido otorgada bajo la administración de Susana Villarán en el año 2012.

Durante la inauguración de pistas y veredas en el distrito de San Juan de Miraflores, el alcalde aseguró que el mandatario colombiano “no merece” la condecoración y que en ese caso procederá a retirársela.

Me acabo de enterar que tras el video que publiqué sobre la condecoración que Villarán le dió a Gustavo Petro, el alcalde López Aliaga retirará la medalla a Petro, demostrando que atiende las inquietudes y molestias de los ciudadanos. Excelente gesto y decisión de Porky 👏 pic.twitter.com/NisGcUYJtz — Carlo Martin (@Liberfach0) August 11, 2025

“La señora Villarán le dio la Medalla de Lima a este señor. Yo voy a proceder a quitársela, el señor no merece la Medalla de Lima, hay que largarlo de acá”, dijo López Aliaga.

A su vez, el burgomaestre declaró “persona non grata” al presidente colombiano y aseguró que llamará al Concejo Metropolitano para que se le retire la insignia, según narra el diario El Comercio.

“Voy a someterlo al Concejo. Si el Concejo decide así, sí. Yo creo que no merece. Es una persona que nos está insultando, está invadiendo territorio peruano. (Es una) persona no grata. Creo que no merece la Medalla de Lima una persona que nos está insultando todo el tiempo”, dijo el alcalde citado por el diario peruano.

El presidente Gustavo Petro aseguró que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla de Santa Rosa. | Foto: PRESIDENCIA

“Perú está bajo ataque de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora con el payaso de Colombia, que tiene un problema interno y nos quiere tirar una guerra. Pero no hablan nada, los políticos de acá bien callados. Incluso esa gente de izquierda avalando”, agregó.

López Aliaga criticó además la falta de pronunciamiento de los políticos peruanos frente a las afirmaciones del presidente de Colombia, quien no reconoce que la isla Santa Rosa pertenece al Perú.

La Medalla de la Ciudad de Lima fue entregada a Petro en 2012, durante la gestión de la alcaldesa Susana Villarán.

Como olvidar cuando Villaran era alcaldesa de Lima, y recibió a Gustavo Petro (alcalde de Bogotá) para homenajearlo, darle una medalla y las llaves de la ciudad por ser "huésped ilustre". Cero dudas que si los progres gobernaran hoy, le entregarían a Petro la Isla Santa Rosa. pic.twitter.com/zLcRnFbXPN — Carlo Martin (@Liberfach0) August 10, 2025

La distinción fue otorgada al mandatario, quien en ese entonces se desempeñaba como alcalde mayor de Bogotá, en reconocimiento a su trayectoria política y profesional. En esa ocasión, también se le declaró Huésped Distinguido de la Ciudad de Lima.

Colombia protestó contra Perú por la soberanía de una isla en la frontera en el río Amazonas que el gobierno peruano declaró como territorio nacional sin un proceso de mediación entre los países.

La disminución del caudal del río Amazonas en los últimos años provocó cambios geográficos en la zona y acercó la isla de Santa Rosa a la margen colombiana, donde se encuentra la ciudad de Leticia.

A través de un comunicado, la cancillería colombiana aseguró que la isla nunca fue “asignada” a Perú y pidió que sea una comisión binacional quien defina su soberanía.

Ninguno de los dos presidentes, Dina Boluarte de Perú, o Gustavo Petro de Colombia, están dispuestos a ceder frente a la soberanía de la isla Santa Rosa, ubicada en la frontera. | Foto: El País